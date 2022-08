Rosja. Aleksiej Nawalny trafił do karceru za rozpinanie guzika. "Jest tam nie do zniesienia"

"W mojej celi jest tylko kubek i książka. Łyżkę i talerz dostaję tylko w porze posiłków. Zabrali mi nawet ubrania więzienne i dali tymczasowe" - czytamy w poście opublikowanym w poniedziałek na Twitterze Aleksieja Nawalnego, którego konto jest prowadzone przez jego współpracowników. Opozycjonista został wysłany do karceru, gdy próbował założyć związek zawodowy dla więźniów oraz personelu więziennego Promzona - donosi niezależny rosyjski portal meduza.io. "Kreml chce, aby jego Gułag składał się z milczących niewolników. Ale oto jestem, zbieram ludzi i domagam się przestrzegania niektórych praw, zamiast błagać o przebaczenie" - podkreślił opozycjonista.

Rosja. Aleksiej Nawalny został przeniesiony do karceru za "rozpinanie guzika więziennego drelichu"

Oficjalnym powodem, dla którego Aleksiej Nawalny został przeniesiony do karceru, jest rozpinanie przez niego guzika więziennego drelichu. Opozycjonista dodał, że ubranie jest na niego o kilka rozmiarów za małe.

"Zostałem więc wezwany z mojego baraku do komisji, gdzie ogłoszono, że materiał wideo pokazuje, jak regularnie rozpinam górny guzik mojego więziennego stroju w strefie przemysłowej (...). To oczywiście charakteryzuje mnie jako zatwardziałego, niepoprawnego złoczyńcę. Dlatego podjęto decyzję o umieszczeniu mnie w specjalnej jednostce mieszkalnej" - czytamy na Twitterze.

Aleksiej Nawalny wyjaśnił, że na razie został umieszczony w karcerze na trzy dni. Jednak jeśli nie "przemyśli swojego nastawienia" to - jak sam mówi - karcer "stanie się jego stałym miejscem zamieszkania". "Nie jest jasne, jaką postawę powinienem przemyśleć. W kierunku niewolniczej pracy? Albo wobec Putina?" - dodał. Wyjaśnił, że w karcerze można przebywać wyłącznie 15 dni - nie oznacza to jednak, że osadzony nie może przebywać tam dłużej. Opozycjonista tłumaczy, że wystarczy zwolnić więźnia, a następnie ponownie umieścić go w odosobnieniu.

Aleksiej Nawalny o karcerze: Przez większość czasu jest tam nie do zniesienia

Nawalny przebywa obecnie w karcerze o wymiarach dwa i pół metra na trzy metry. "Przez większość czasu jest tam nie do zniesienia, bo jest zimno i wilgotno. Na podłodze jest woda" - przekazał. W czasie upałów z kolei jest w niej bardzo gorąco i prawie nie ma powietrza. Dodał, że choć w pomieszczeniu znajduje się okno, to ściany są zbyt grube, aby powietrze swobodnie przepływało. "Nawet pajęczyny się nie poruszają" - stwierdził. Dodał także, że nie ma wentylacji. "W nocy leżysz tam i czujesz się jak ryba na brzegu. Żelazna koja jest przytwierdzona do ściany, jak w pociągu" - zrelacjonował. Co więcej, o godzinie 5 łóżko jest podnoszone i zostaje opuszczone dopiero o godzinie 21. "Jest żelazny stół, żelazna ławka, zlew, dziura w podłodze i dwie kamery pod sufitem" - wymienił Nawalny.

Aleksiej Nawalny został przeniesiony do kolonii o zaostrzonym rygorze

Aleksiej Nawalny 14 czerwca trafił do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze - poinformował Siergiej Jażan z komisji monitorującej warunki przetrzymywania skazanych. Wcześniej przez kilkanaście godzin nie było wiadomo, gdzie przebywa lider rosyjskiej opozycji. Jego współpracownicy i adwokaci alarmowali, że im dłużej nie można ustalić miejsca pobytu opozycjonisty, tym większe jest prawdopodobieństwo, iż wydarzy się coś złego. Według rosyjskich niezależnych mediów Aleksiej Nawalny został umieszczony w kolonii karnej numer 6 w miejscowości Mielechowo, w obwodzie włodzimierskim. Lider opozycji wcześniej sam mówił, że to miejsce, w którym przygotowano dla niego "więzienie w więzieniu".

W 2020 roku rosyjskie służby specjalne przeprowadziły nieudany zamach na Aleksieja Nawalnego, po którym polityk leczył się w Niemczech. Na początku 2021 roku wrócił do Rosji i trafił do więzienia, ponieważ sąd odwiesił mu stary wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności. W marcu 2022 roku został skazany na dziewięć lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome machinacje finansowe i obrazę sądu.

