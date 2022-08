Zobacz wideo Czy NATO wyciągnie wnioski z wojny w Ukrainie?

Swoją analizę blogerzy z projektu Biełaruski Hajun zamieścili w serwisie Telegram w poniedziałek. "Dzięki zdjęciom satelitarnym nasz zespół był w stanie (...) sporządzić aktualny i kompletny przegląd wszystkich urządzeń i obiektów znajdujących się obecnie w Ziabrówce (biał. Ziabrauce)" - podkreślili.

Miejscowość znajduje się 30 km od granicy z Ukrainą i ok. 250 km od Kijowa.

"Rosjanie przygotowują się do zmasowanego ataku rakietowego"

Z wpisu wynika, że na lotnisku znajdują się obecnie: 10-14 systemów rakietowych S-400 Triumf, trzy stacje radiolokacyjne Kasta 2E2 oraz 48Ja6 Podlot, oraz dwa systemy Pancyr, a także magazyn amunicji z pociskami do systemów S-300 i S-400. "Potwierdzono, że samoloty Ił-76 Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej dostarczają rakiety do systemów S-400 na lotnisko w Homlu, skąd trafiają do Ziabrówki (biał. Ziabrauce)" - zaznaczyli blogerzy.

"Wydaje się, że Rosjanie przygotowują się do zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę w najbliższych tygodniach" - podkreślili, powołując się na analizę zdjęć. Jak dodali, świadczyć o tym ma też fakt, iż od ostatni atak na Ukrainę z terytorium Białorusi nastąpił już dawno - 28 lipca.

Ukraiński wywiad: Rosjanie utrzymują swoje jednostki na obszarach przygranicznych

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w poniedziałek, że Rosjanie nieprzerwanie atakują z powietrza i ostrzeliwują rakietami obiekty cywilne. Utrzymuje się zagrożenie dalszymi atakami z terytorium Morza Czarnego i Białorusi.

Jak przekazano w porannym raporcie, w ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzelali rejony obwodów czernihowskiego i sumskiego, a także okolice Charkowa, Słowiańska, Kramatorska, Bachmutu, i Awdijiwki. Okupanci szturmowali w kierunku rafinerii ropy naftowej w Lisiczańsku oraz wsi Zełenyj Haj w obwodzie tarnopolskim, gdzie ponieśli znaczne straty i wycofali się.

Ukraiński wywiad przekazał, że Rosjanie utrzymują swoje jednostki na obszarach przygranicznych obwodów briańskiego i kurskiego. Dwa okręty na Morzu Czarnym mają być także w gotowości do użycia broni o wysokiej precyzji.

