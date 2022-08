Zełenski złożył życzenia Polakom po polsku. "Przyjaciele, sojusznicy, bracia"

- Tylko razem możemy bronić wolności dla przyszłych pokoleń - powiedział Wołodymyr Zełenski, składając po polsku życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego.

- Przyjaciele, sojusznicy bracia - to zaszczyt móc zwracać się w ten sposób do Polaków - podkreślił. Ukraiński przywódca dodał, że sojusz dwóch suwerennych i ambitnych państw może zagwarantować ich narodom szczęśliwą przyszłość. - Nasze narody przeszły długą drogę i osiągnęły największe porozumienie w głównej dla Polaków i Ukraińców sprawie. Jest to sprawa wolności - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent podkreślił, że wspólnota i solidarność dwóch narodów pozwoli pokonać cudze imperialne zakusy i wzmocnić ich prozachodnie aspiracje. - Walczymy razem i z pewnością będziemy wspólnie świętować wasze i nasze zwycięstwo w bitwie o wolność i naszą wspólną europejską przyszłość. Dziękuję za wasze historyczne wsparcie. Składam serdeczne życzenia z okazji święta wojska polskiego i z całego serca życzę wspólnego jak najszybszego zwycięstwa. Chwała Polsce, chwała Ukrainie! - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Duda: Wierzymy, że dzięki sojuszowi z Polską Ukraina zatriumfuje nad złem

Prezydent Andrzej Duda podziękował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za życzenia złożone z okazji Święta Wojska Polskiego.

"Bardzo dziękujemy za piękne życzenia. Ich szczególnie bliska dla nas forma powoduje, że przyjmujemy je nie tylko jako gest przyjaźni, ale także jako akt braterstwa" - napisał prezydent w mediach społecznościowych. Andrzej Duda dodał, iż Polacy głęboko wierzą w to, że Ukraina - także dzięki sojuszowi z Polską - zatriumfuje nad złem.

Z okazji 102. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i święta Wojska Polskiego życzenia złożyli Polakom najważniejsi dowódcy ukraińskiej armii oraz przedstawiciele władz w Kijowie - między innymi premier Denys Szmyhal, minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow i naczelny dowódca sił zbrojnych generał Wałerij Załużny.

Bitwa Warszawska zwana też "Cudem nad Wisłą" toczyła się od 13 do 25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej, z kolei walki pod Ossowem i Radzyminem trwały między 13 a 16 sierpnia i zakończyły się dla Polaków zwycięstwem, co było jednym z warunków powodzenia polskiej kontrofensywy. W jej wyniku wojska bolszewickiej Rosji zostały zmuszone do ucieczki z Polski i ostatecznie pokonane.

Bitwa Warszawska zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. 15 sierpnia jest obchodzony w Polsce jako Dzień Wojska Polskiego.