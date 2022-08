Polio wykryte w ściekach w Nowym Jorku. "Realne ryzyko", "Konieczność pilnego zaszczepienia każdego"

Władze sanitarne Nowego Jorku poinformowały, że w próbkach ścieków znaleziono wirus polio - podaje agencja AP. "Choroba, której nie widziano w USA od dekady, po cichu rozprzestrzenia się wśród nieszczepionych osób" - poinformowali urzędnicy służby zdrowia.

"W Nowym Jorku ogólny wskaźnik szczepień przeciwko polio wśród dzieci w wieku 5 lat i młodszych wynosi 86 proc., a większość dorosłych w Stanach Zjednoczonych została zaszczepiona jako dzieci. Mimo to w niektórych dzielnicach mniej niż dwie trzecie dzieci w wieku do 5 lat otrzymało trzy dawki szczepionki (aby uzyskać pełną ochronę dziecka wskazane jest podanie 4 dawek szczepionki - red.)" - pisze "The New York Times".

Władze wezwały rodziców do zaszczepienia dzieci, argumentując, że choroba może okazać się śmiertelna. - Ryzyko dla nowojorczyków jest realne, ale ochrona jest prosta. Wystarczy zaszczepić się przeciwko polio - powiedział nowojorski komisarz ds. zdrowia dr Ashwin Vasan.

Departament Zdrowia: Pilna konieczność zaszczepienia każdego dorosłego i dziecka w Nowym Jorku

Stanowy Departament Zdrowia wydał oświadczenie, w którym podkreśla "pilną konieczność zaszczepienia każdego dorosłego i każdego dziecka w Nowym Jorku, szczególnie tych, mieszkających w aglomeracji nowojorskiej".

Urzędnicy podejrzewają, że polio krąży w ściekach od maja. Wtedy w hrabstwie Rockland, na północ od Nowego Jorku, zdiagnozowano tego wirusa u jednego z mieszkańców. Choroba spowodowała u niego paraliż.

Departament Zdrowia przekazuje, że rozprzestrzenianie się wirusa stanowi szczególne zagrożenie dla osób nieszczepionych, ale trzy dawki obecnej szczepionki zapewniają co najmniej 99 proc. ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby.

Najbardziej narażone są dzieci, które są zbyt małe, by mogły przyjąć szczepionkę, a także ich rodzice, którzy odmówili zaszczepienia lub odłożyli je w czasie.

Urzędnicy spodziewają się, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne przypadki osób dotkniętych paraliżem na skutek zarażenia wirusem. Około 4 proc. osób, które zarażą się polio, zapada na wirusowe zapalenie opon mózgowych, a około 1 na 200 zostanie sparaliżowanych.

W Polsce szczepienie na polio jest obowiązkowe - dwie dawki szczepienia podstawowego podaje się w pierwszym roku życia dziecka (w 3.-4. i 5.-6. miesiącu), trzecią dawkę w 16.-18. miesiącu, a czwartą dawkę w 6. roku życia dziecka.