Skażona Odra. To nie rtęć musiała zabić ryby. Niemiecki minister: Duże ilości rozpuszczonych soli

Minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel powołał się na nowe wyniki badań laboratoryjnych, które, jak wskazuje niemiecki portal rbb24.de, wykazały "duże ilości rozpuszczonych soli". Według Vogla to "całkowicie nietypowe" i mogło to się przyczynić do śmierci tysięcy ryb.

"Wyniki te nie są rozstrzygające, więc oczekuje się kolejnych" - czytamy w tekście rbb24.de.

Badany będzie także wątek rtęci. Wcześniej niemieckie media informowały o podwyższonym stężeniu tego pierwiastka w wodzie. Jednak według ministra środowiska Brandenburgii rtęć nie trafiła do Odry w takich ilościach, by mogła doprowadzić do takiej tragedii.

Jak informowało w piątek Radio ZET, polskie wyniki badań martwych ryb mają być znane w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano. Badaniami próbek ma zająć się laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, które będzie pracowało w trybie weekendowym.

"Nasze aktualne wyniki nie stwierdzają obecności substancji toksycznych, w tym mezytylenu, w Odrze. Jednocześnie potwierdzamy podwyższony parametr natlenienia wody" - informował w czwartek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

"Sytuacji, z którą mamy do czynienia, w żaden sposób nie można było przewidzieć, ale z pewnością reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej. W związku z tym podjąłem decyzję o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich Przemysława Dacy i szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka" - przekazał w piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wskazał w piątkowym wpisie na Facebooku, że "wnioski na przyszłość zostaną wyciągnięte, a procedury ulepszone".

"Odpowiedzialność urzędników to kwestia ważna, ale teraz najbardziej na sercu leży nam ochrona ludzi i przyrody. Wciąż nie posiadamy stuprocentowej pewności co do przyczyn i źródła zatrucia, nie ulega jednak wątpliwości, że mamy do czynienia z jednym z najpoważniejszych skażeń środowiska od dawna. Jego przyczyny są przedmiotem śledztwa wszystkich organów państwa polskiego, które posiadają odpowiednie kompetencje, sprzęt i wiedzę" - czytamy.

Jak dodał premier, "kolejne informacje spływają z godziny na godzinę" i będą one przekazywane.

