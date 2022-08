Nieoficjalnie: w listopadzie spotkanie Xi Jinpinga i Joe Bidena. Pierwsze od zaprzysiężenia prezydenta USA

W listopadzie w Azji Południowo-Wschodniej może dojść do spotkania prezydenta USA Joe Bidena i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga - podaje nieoficjalnie "The Wall Street Journal". Do spotkania doszłoby w trakcie pierwszej od blisko trzech lat zagranicznej podróży chińskiego polityka. Byłoby to też pierwsze spotkanie obu przywódców od czasu zaprzysiężenia Bidena.

3 Xi Jinping, Joe Biden, 2012 r. fot. David Lienemann, Biały Dom Otwórz galerię Na Gazeta.pl