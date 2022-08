Rosja. Władimir Putin otworzył most, a nawet nie wyszedł z "bunkra" [WIDEO]

Most Archangielski został otwarty w Czerepowcu na północy Rosji. Chociaż plany inwestycji zostały zatwierdzone przez prezydenta jeszcze w 2011 roku, to z braku funduszy budowa ruszyła dopiero w 2019 roku. Uwagę zagranicznych mediów zwróciło jednak to, że Władimir Putin zdalnie "otworzył" ten most.

Rosja. Władimir Putin zdalnie otwiera most w Czerepowcu. "Genialne, godne wyniki pracy"

- Budowa tego mostu jest jednym z genialnych i godnych wyników pracy całego przemysłu budowlanego w Rosji. Pomimo trudnej sytuacji, pewnie pokazuje swoją efektywność, osiąga nowe cele i słusznie jest uważana za jedną z lokomotyw gospodarki narodowej - mówił podczas ceremonii otwarcia Władimir Putin, który połączył się z urzędnikami Czerepowca za pośrednictwem internetu.

Jak podaje Kreml, polityk złożył też życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Budowlańca. - Dzięki finansowaniu federalnemu i staraniom budowniczych, obiekt został oddany do użytku przed terminem, zgodnie z którym zakończenie prac zaplanowano na 2025 rok - chwalił robotników i urzędników Putin.

Następnie prezydent Rosji "otworzył" nowy most drogowy, który przebiega przez rzekę Szeksnę - chociaż nie był fizycznie obecny na miejscu. Na zdjęciach udostępnionych w mediach czytamy, że Władimir Putin zrobił to zdalnie ze swojej posiadłości pod Moskwą.

Ceremonia otwarcia kilometrowego mostu była bardzo uroczysta. Na nagraniu widać, jak wystrzelone w powietrze fajerwerki wywołują uśmiech na twarzy rosyjskiego dyktatora. "Pojawienie się drugiej konstrukcji mostowej w Czerepowcu pomoże zlikwidować duże natężenie ruchu, które do teraz skumulowane było na jedynym moście (Oktiabrskim) w mieście" - pisze Kreml.

