Nagranie z konferencji dotyczącej nowej ustawy Chips and Science Act, która 9 sierpnia została podpisana przez prezydenta USA, jest wyjątkowo popularne w internecie. To za sprawą prezydenta Stanów Zjednoczonych, który prawdopodobnie zapomniał, że przywitał się z jednym z członków spotkania i chciał zrobić to ponownie.



Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden ponownie wyciągnął rękę na powitanie

Senator z partii demokratów Chuck Schumer po przemówieniu podszedł do pozostałych oficjeli, aby podać im dłonie. W pierwszej kolejności podszedł do Joe Bidena, a następnie do trzech kolejnych osób. W momencie, gdy chciał uścisnąć rękę ostatniemu członkowi spotkania, prezydent USA ponownie wyciągnął swoją dłoń w jego kierunku. Prezydent był wyraźnie zdziwiony, że senator nie chciał podać mu ręki. Całe zdarzenie zostało nagrane i upublicznione.

Stany Zjednoczone. Jedna z wielu wpadek Joe Bidena

Jest to jedna z licznych wpadek prezydenta USA Joe Bidena. W lipcu Biały Dom musiał sprostować wypowiedź polityka, który w trakcie wystąpienia w Somerset przekazał, że ma nowotwór. Andrew Bates - zastępca rzecznika Białego Domu - sprecyzował wtedy, że prezydent miał na myśli usunięcie "nieczerniakowych nowotworów skóry", które przeprowadzono jeszcze zanim objął funkcję prezydenta.

Natomiast podczas konferencji w Białym Domu 24 stycznia Joe Biden zapomniał, że ma wyłączony mikrofon i nazwał dziennikarza Fox News Petera Doocy'ego "głupim sukinsynem". Mężczyzna zapytał prezydenta, czy odpowie na pytanie związane z inflacją, po czym zapytał: "Czy uważasz, że inflacja jest polityczną odpowiedzialnością przed okresem przejściowym?", na co Joe Biden odpowiedział ironicznie: "Nie, to wielki atut. Więcej inflacji" oraz dodał: "Co za głupi sukinsyn", myśląc, że mikrofon jest już wyłączony. Nagranie opublikował "The Guardian".

