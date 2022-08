Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii wyraziło oburzenie naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec. W związku z incydentem na oficjalne spotkanie wezwany został ambasador Rosji w Tallinie.

Estoński MSZ o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez Rosję. "Godny ubolewania incydent"

"Estonia uważa to za niezwykle poważny i godny ubolewania incydent, który jest również całkowicie nieakceptowalny" - czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie estońskiego MSZ.

"Do naruszenia doszło na południowym wschodzie Estonii, w pobliżu posterunku granicznego Koidula, gdy rosyjski śmigłowiec bez pozwolenia wleciał w estońską przestrzeń powietrzną" - przekazał resort. Nie podano jednak więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

"Na spotkaniu MSZ ponownie zdecydowanie potępiło trwającą agresję Rosji w Ukrainie. Podkreśliliśmy również, że Rosja musi respektować zasady suwerenności narodowej i integralności terytorialnej oraz prawa międzynarodowego" - podano w dalszej części komunikatu.

To już trzeci taki incydent w tym roku

Jak wskazywał estoński portal err.ee, przestrzeń powietrzna Estonii została naruszona we wtorek wieczorem. Mowa o śmigłowcu MI-8, który miał pozostawać w estońskiej przestrzeni niemal przez minutę. To już trzecia taka sytuacja w tym roku - wskazuje portal i przypomina, że w zeszłym roku pięciokrotnie dochodziło do tego typu incydentów. Ostatni miał miejsce pod koniec czerwca. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

