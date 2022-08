Atak na rosyjską bazę na Krymie. "WP" nieoficjalnie: Stoją za tym ukraińskie siły

To ukraińskie siły specjalne stały za atakiem na rosyjską bazę wojskową na Krymie - podaje nieoficjalnie "The Washington Post". Ukraina do tej pory oficjalnie nie przyznała się do spowodowania eksplozji. We wtorkowym ataku zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych.

3 AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl