USA. Facebook udostępnił policji prywatne dane matki i córki. Teraz są oskarżone o nielegalną aborcję

Jak podaje vice.com, policjanci z Nebraski prowadzili śledztwo ws. domniemanej aborcji w rodzinie Burgessów. Ta przekazała, że 17-letnia Celeste "przedwcześnie urodziła martwe dziecko" i wraz z matką Jessicą pochowała je. Dokonano ekshumacji płodu, jednak "przyczyna śmierci była nieokreślona". Śledczy chcieli ustalić, czy dziecko urodziło się martwe, czy nie, dlatego wraz z nakazem sądowym zwrócili się do Facebooka.

Kobietom postawiono szereg zarzutów

Facebook miał udostępnić prywatne wiadomości, w których kobiety omawiały sposób zakupu tabletek do aborcji farmakologicznej. Z akt sądowych - pisze vice.com - wynika, że 17-letnia Celeste i jej matka kupiły lek, w którego skład wchodzą mifepriston i mizoprostol. Jest on "często używany do bezpiecznego zakończenia ciąży w pierwszym trymestrze ciąży". Nastolatka była już jednak w 28. tygodniu ciąży.

Prawo w Nebrasce przewiduje możliwość dokonania aborcji do 20 tygodnia, a wyjątek stanowi sytuacja, kiedy życie lub zdrowie kobiety jest zagrożone. Jak zaznacza vice.com, po czerwcowym wyroku Sądu Najwyższego w tym stanie nic się nie zmieniło. Przypomnijmy, 24 czerwca amerykański SN unieważnił wyrok Roe vs. Wade z 1973 roku, gwarantujący prawo do aborcji. Oznacza to, że decyzję w tej kwestii mogą podejmować poszczególne stany.

Kobietom postawiono szereg zarzutów - poza dokonaniem aborcji m.in. ukrycia ciała martwego płodu. Oskarżony został również 22-letni mężczyzna, który miał pomóc im pochować płód. Celeste i Jessica Burgess przebywają obecnie w areszcie.

