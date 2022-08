Z rosyjskim niezależnym portalem Mediazona skontaktowali się więźniowie z Jarosławia i Tuły. Sugerują oni, że od lat odwiedzał ich Jewgienij Prigożyn znany jako "kucharz Putina". Mężczyzna jest rosyjskim biznesmenem powiązanym z Grupą Wagnera, a także bliskim współpracownikiem prezydenta Rosji.

Rosja. "Kucharz Putina" werbuje więźniów do walki?

Więźniowie twierdzą, że Prigożyn w zamian za walkę przeciwko Ukrainie, oferował im wyjście na wolność i pieniądze. Jak czytamy, portal verstka.media wystosował w tej sprawie pytanie do firmy biznesmena, Concorde. "Tak, nie mam nic do ukrycia. Mogę śmiało powiedzieć, że odwiedziłem kolonie w latach 80. Nie pamiętam już wszystkiego, minęło ponad 40 lat. Ale na pewno byłem w koloniach leningradzkich, w Republice Komi, w Wiatłagu". W sumie mężczyzna miał odwiedzić co najmniej 17 kolonii z 10 regionów.



Wojna w Ukrainie. Rosja ma rekrutować więźniów do walki na froncie

- Przede wszystkim interesują się mordercami i rabusiami, obawiają się narkomanów, to samo dotyczy gwałcicieli - powiedział jeden z więźniów z Rybińska, który miał spotkać się z Prigożynem. Biznesmen za walkę na froncie miał obiecać 100 tys. rubli miesięcznie (ok. 7,5 tys. zł) plus premię, a w przypadku śmierci pięć milionów rubli dla rodziny (ok. 380 tys. zł). Odrzucane są jednak osoby po 50 roku życia i schorowane. - Powiedział, że nie jesteśmy mięsem armatnim. Szansa zgonu została oszacowana na 15 proc., obrażeń na 25 proc. - dodaje więzień. Jego relacja pokrywa się ze słowami innego z więźniów, z Pławska.

