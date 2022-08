Ukraina. "Wróg uderzył, gdy ludzie spali w swoich domach". Rosja próbuje odzyskać zdolności bojowe

Zobacz wideo Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowę Rosjan: Żołnierze wiedzą o kłamstwach Kremla. "Propaganda u nas działa"

To już 168. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych w porannym raporcie informuje, że w rejonie bachmuckim Rosjanie bezskutecznie atakowali w okolicach Sołedaru, Nowołuhańskiego i Spirnego. Na zachód od Doniecka nie powiodło się ich natarcie w pobliżu Awdijiwki. Trwają walki w okolicach Pisków.

Obwód doniecki pozostaje bez gazu, a częściowo bez wody i elektryczności. Trwa ewakuacja. W ciągu dnia w obwodzie zginęło pięć osób, a 17 zostało rannych - podaje Ukrinform.

Rosjanie zapowiadają "referendum"

Na wszystkich odcinkach frontu w Donbasie Rosjanie ostrzeliwali pozycje ukraińskiej armii za pomocą artylerii, a także z wykorzystaniem lotnictwa. Jak napisano w komunikacie, wróg, w celu poprawy swojej pozycji taktycznej, atakował także w obwodzie charkowskim - na północ i północny wschód od Charkowa, w okolicach miejscowości Udy i Bajrak.

Na południowym odcinku frontu, w obwodzie chersońskim, ukraińskie siły rakietowo-artyleryjskie zniszczyły m.in. rosyjski skład amunicji w Nowoałeksijiwce. Na pograniczu obwodów chersońskiego i mikołajowkiego Rosjanie próbowali też bezskutecznie atakować miejscowość Łozowe - podkreśla Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dodatkowo Ukrinform informuje, że w obwodzie chersońskim Rosjanie zapowiadają "referendum", a rosyjskie i kolaboranckie kanały telewizyjne i gazety pracują aktywnie.

"Wróg uderzył, gdy ludzie spali w swoich domach"

Walentyn Rezniczenko, szef dniepropietrowskiej administracji obwodowej, przekazał z kolei, iż w rejonie nikopolskim w wyniku rosyjskich ataków zginęło 11 osób, a 13 zostało rannych. "Tragiczna noc... (...) Wróg dwukrotnie ostrzeliwał ten rejon pociskami Grad. Wystrzelił 80 rakiet na obszary mieszkalne. Celowo i podstępnie uderzył, gdy ludzie spali w swoich domach. Pod ostrzałem znalazły się Marganec i Mirivka" - napisał.

W Margancu zginęło 10 osób, a 11 zostało rannych - 10 z nich jest w szpitalu, stan siedmiu jest poważny. W mieście ucierpiało ponad 20 domów, a także m.in. internat, dwie szkoły, budynek Urzędu Miejskiego i kilka innych zabudowań administracyjnych. Została zniszczona sieć energetyczna, kilka tysięcy mieszkańców jest bez prądu. Z kolei w Mirivce uszkodzonych zostało 11 domów prywatnych i sieć gazowa. Około tysiąca osób jest bez gazu. Zginęła kobieta, której dom został całkowicie zniszczony. Ranne zostało małżeństwo - kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala.

Rosyjska armia, która doznała dotkliwych strat od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, próbuje - jak informuje brytyjski wywiad - odzyskać swoje zdolności bojowe. Według najnowszego raportu resortu obrony Wielkiej Brytanii już niemal na ukończeniu jest formowanie nowego 3. Korpusu Armii z bazą na poligonie Mulino, niedaleko Niżnego Nowogrodu.

"Rosja prawdopodobnie zamierza pozyskać dużą część żołnierzy z nowo utworzonych batalionów 'ochotniczych', które są formowane w całym kraju i które grupują rekrutów"- napisano w raporcie. Są to mężczyźni w wieku do 50 lat ze średnim wykształceniem. Jednak - jak twierdzą Brytyjczycy - rola nowego korpusu nie będzie decydująca.

O formowaniu 3. Korpusu Armii informowało już wcześniej ukraińskie dowództwo, m.in. Ołeksandr Pawluk, który stał na czele obrony Kijowa. Oddział miałby włączyć się do działań wojennych w połowie sierpnia.

Ukrinform przypomina, że ukraińskie Ministerstwo Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych w ostatnich dniach ostrzegło mieszkańców terytoriów okupowanych przed pozyskiwaniem rosyjskich paszportów, ponieważ taki krok może być wykorzystany przez Rosjan do mobilizacji obywateli Ukrainy do wstąpienia do armii rosyjskiej.

