Rosjanie kazali czekać rodzinie dwa dni przed punktem kontrolnym. Niemowlę dostało udaru

W punktach kontrolnych, które funkcjonują przy wyjazdach z okupowanych przez Rosjan miast w Ukrainie, panują tragiczne warunki. Rosjanie celowo przetrzymują Ukraińców i utrudniają im sprawne opuszczenie zajętych regionów. Całe rodziny czekają przy punktach nawet kilka dni - w ogromnej kolejce, upale, często bez dostępu do wody i jedzenia.

Wojna w Ukrainie. "Dziecko doznało udaru cieplnego, ponieważ okupanci trzymali samochód z rodzicami przez dwa dni"

Jedną z takich historii opisał we wtorek mer Melitopola w obwodzie zaporskim - Iwan Fedorow. "Okupanci nadal znęcają się nad mieszkańcami, którzy wszelkimi możliwymi sposobami starają się opuścić czasowo okupowane terytoria" - napisał na Telegramie. Następnie podzielił się historią jednej z rodzin.

"Niemowlę zostało we wtorek przewiezione do szpitala. Dziecko doznało udaru cieplnego, ponieważ okupanci trzymali samochód z rodzicami w punkcie kontrolnym w Wasylówce przez dwa dni i kazali im czekać na swoją kolej na świeżym powietrzu pod palącym słońcem" - napisał Fedorow. Jak zaznaczył mer, tego dnia było też bardzo upalnie. Polityk nie poinformował, jaki jest obecnie stan dziecka, które trafiło do szpitala.

"Żołnierzom Federacji Rosyjskiej nie żal dzieci ani osób starszych! Apeluję o utworzenie 'zielonego korytarza' dla mieszkańców okupowanych terytoriów!" - napisał dalej na Telegramie. Tak zwany "zielony korytarz" miałby usprawnić ewakuację mieszkańców, a samą organizacją przejazdów zajęłyby się wówczas służby ukraińskie i organizacje pomocowe.

Podobne ewakuacje prowadzone były m.in. w Mariupolu. Rosjanie jednak często łamali zamieszenie broni i ostrzeliwali drogi, uniemożliwiając konwojom humanitarnym dotrzeć do okupowanego miasta.

