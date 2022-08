Joe Biden podpisał protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji do NATO. "Przełomowa decyzja"

Stany Zjednoczone to 23. kraj NATO, który zatwierdził członkostwo obu państw w Sojuszu. Joe Biden podczas ceremonii podpisania akcesji wezwał pozostałych członków organizacji do zakończenia własnego procesu ratyfikacji "tak szybko, jak to możliwe".

Senat USA zaakceptował przyjęcie do NATO Szwecji i Finlandii w zeszłym tygodniu. Ratyfikację przegłosowano przytłaczającą większością głosów. 95 senatorów było za, jeden przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Joe Biden: Putin myślał, że nas rozdzieli. Sojusz jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek

Podczas podpisania dokumentów prezydent USA powiedział, że jest to przełomowy moment w historii Sojuszu. Joe Biden stwierdził, że zarówno Finlandia, jak i Szwecja spełniają wszystkie wymogi. Dodał, że oba państwa skandynawskie dysponują silnymi armiami, mają silne instytucje demokratyczne oraz posiadają silne i transparentne gospodarki.

- Kiedy autokraci podważają podstawy porządku opartego na zasadach, siła Sojuszu i zaangażowanie Ameryki w NATO jest ważniejsze niż kiedykolwiek - powiedział Biden. Zaznaczył, że przyjęcie Finlandii i Szwecji pokazuje, iż drzwi NATO pozostają otwarte dla krajów podzielających demokratyczne wartości i spełniających wysokie standardy.

- Putin myślał, że może nas rozbić. Wierzył, że może osłabić naszą determinację. Zamiast tego dostaje coś przeciwnego. Chciał finlandyzacji NATO ale dostaje Finlandię i Szwecję w NATO - zaznaczył prezydent USA. Jak dodał, Sojusz jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek. - A po dołączeniu Finlandii i Szwecji będziemy również silniejsi niż kiedykolwiek - stwierdził.

Joe Biden: Szwecja i Finlandia złożyły święte zobowiązanie

Joe Biden przekazał również, ze przed podpisaniem dokumentów odbył rozmowy z prezydentem Finlandii Saulim Niniisto i premierką Szwecji Magdaleną Andersson. - Dążąc do przystąpienia do NATO, Finlandia i Szwecja złożyły święte zobowiązanie, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich - powiedział. Prezydent USA nazwał partnerstwo pomiędzy państwami "niezbędnym sojuszem".

Przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO wymaga ratyfikacji przez wszystkich 30 członków sojuszu. Protokołów nie ratyfikowały jeszcze Turcja, Węgry, Czechy, Słowacja, Portugalia, Hiszpania i Grecja.