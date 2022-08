Chorwacja. Dmuchana łódź pękła pod Orbanem. Premiera Węgier uratował dziennikarz

Jak przekazał chorwacki dziennikarz Borys Vrkić, do zdarzenia doszło niedaleko wyspy Vir na Morzu Adriatyckim. W pewnym momencie dmuchana łódź, którą płynęli Viktor Orban z żoną oraz ochroniarz, pękła. Vrkić zauważył tę sytuację i zaczął ratować znajdującego się w wodzie premiera Węgier i jego towarzyszy.

Viktor Orban na wakacjach w Chorwacji. Łódź premiera Węgier, jego żony i ochroniarza nagle pękła

- Zabrałem go, jego żonę i ochroniarza na brzeg. Byli w dobrym stanie - powiedział Borys Vrkić w rozmowie z Kanał 24. Po całym zajściu dziennikarz porozmawiał z Viktorem Orbanem i polecił mu "lokalną restaurację, która serwuje dobre owoce morza".

Vrkić umieścił też w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z premierem Węgier. Z kolei Orban widziany był nie tylko przy wyspie Vir, ale też niedaleko wyspy Brac w Dalmacji.

Chorwackie media wytykają premierowi Węgier, że on sam dwa lata temu radził mieszkańcom swojego kraju spędzać wakacje chociażby nad Balatonem, by w ten sposób wesprzeć węgierską turystykę. Tymczasem w 2020 roku, podobnie jak w 2022 roku, Orban wyjechał na wakacje do Chorwacji. Wówczas swój urlop spędzał na Mljecie.

Węgierski premier niedawno wypowiedział się negatywnie na temat Chorwacji. Stwierdził, że jego kraj nie miałby problemów z nałożeniem embarga na ropę z Rosji, gdyby "Chorwaci nie zabrali morza".

Policja o sześciu sposobach bezpiecznego zachowania nad wodą

Na stronie polskiej policji udostępniono sześć sposobów na bezpieczne spędzenie wakacji nad wodą. Funkcjonariusze apelują:

wybieraj tylko strzeżone kąpieliska, które są patrolowane przez ratowników. Wówczas masz pewność, że kąpielisko jest sprawdzone, nadzorowane i bezpieczne;

nie lekceważ miejsc, w których obowiązuje zakaz kąpieli;

nie wykonuj skoków do wody na "główkę". Nad jeziorem, w rzece czy też innych naturalnych zbiornikach nigdy nie wiesz co znajduje się na dnie. Warto pamiętać, że w naturalnych zbiornikach wodnych dno może się zmieniać;

nie spożywaj alkoholu przed wejściem do wody. Jeśli to zrobiłeś, zrezygnuj z pływania;

nie podejmuj ryzykownych wyzwań - brak odpowiednich umiejętności pływackich czy przygotowania fizycznego, może się skończyć tragicznie;

nie przesadzaj z opalaniem i nawadniaj organizm. Zbyt długie przebywanie na słońcu, a później nagłe schłodzenie w wodzie może doprowadzić do szoku termicznego, a to z kolei do zatrzymania akcji serca lub omdlenia.

