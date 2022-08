We wtorek w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania kłębów dymu, które unoszą się nad rosyjską bazą wojskową na Krymie. Do sytuacji odniosło się już rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Według nich powodem była eksplozja amunicji, do której doszło w jednym z budynków na terenie lotniska.

3 Fot. AP ; fot. Twitter.com/Rob Lee Otwórz galerię Na Gazeta.pl