Ukraina: rosyjski czołgista skazany na 10 lat więzienia. W lutym strzelił do wieżowca mieszkalnego

Wyrok został wydany przez sąd znajdujący się w rejonie desniańskim w Kijowie. Oprócz kary więzienia, wobec Rosjanina zasądzono także pokrycie kosztów procesu w wysokości 26 tys. hrywien (równowartość ok. 3,1 tys. zł).

Michaił Kulikow został zatrzymany 26 lutego na obrzeżach Czernihowa. Mężczyzna w ramach wykonywania rozkazu swojego dowódcy strzelił z czołgu w wieżowiec mieszkalny. Trafił w lokal na dziesiątym piętrze.

Straty, które wyrządził, wyceniane są na milion hrywien, czyli równowartość ok. 120 tys. zł.

Ukraina. Rosyjski żołnierz skazany na więzienie

Czołg Rosjan został zniszczony przez ukraińskie siły. Rosyjscy żołnierze ukryli się w stodole.

- Siedzieliśmy tam kilka godzin. Potem usłyszeliśmy rozmowy kobiet. Do stodoły przyszła babcia, nakarmiła kurczaki, ale nas nie widziała. Potem 20 minut później przyszła po raz drugi, po drewno opałowe. Dowódca był oszalały, kontuzjowany, ranny, miał przy sobie broń. (..) Wycelował w nią bronią, ściągnąłem ją ręką - relacjonował Kulikow, cytowany przez Suspilne.media.

Rosjanin przyznał się do winy. - Żałuję i chcę prosić o przebaczenie babcię, którą przestraszyliśmy. Proszę o to również właścicielkę mieszkania - mówił. Z prośbą o przebaczenie zwrócił się również do narodu ukraińskiego.

To kolejny rosyjski żołnierz skazany przez ukraiński sąd. W maju sąd w Kijowie skazał na dożywocie 21-letniego rosyjskiego żołnierza, który zastrzelił ukraińskiego cywila. W ubiegłym miesiącu wyrok został złagodzony do 15 lat więzienia.

