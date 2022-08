Turcja. Do kraju dotarł już pierwszy statek z ukraińskim zbożem. "Żadnych prowokacji"

Natalia Humeniuk z Centrum Prasowego Sił Obronnych Południowej Ukrainy powiedziała, że korytarze zbożowe dotychczas działają zgodnie z planem. "Do tej pory nie odnotowano żadnych problemów ani prowokacji" - stwierdziła na antenie ukraińskiej telewizji. Jak dodała, potwierdzają to kapitanowie i załogi statków, które przypłynęły na Ukrainę, oraz wyniki raportów ukraińskich służb.

Statek Polarnet opuścił wypłynął z Ukrainy w piątek 5 sierpnia. Razem z nim wyruszyły dwa inne statki, które zmierzają do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jak podaje ukraiński resort infrastruktury, te masowce mają dotrzeć do celu za tydzień.

Ukraina, Turcja i Rosja zawarły porozumienie. Mińsk chce je rozszerzyć

Według porozumienia, którego gwarantem są ONZ i Turcja, ukraińskie statki będą wypływać z Odessy, Czornomorska i Piwdennego, a po drodze w Stambule będą przechodzić kontrolę. Otwarto tam centrum koordynacyjne z udziałem Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ.

Blokada eksportu z Ukrainy spowodowała kryzys żywnościowy, głównie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Ukraina była dotąd głównym eksporterem żywności między innymi dla Egiptu czy Libanu.

Taras Kaczka, ukraiński wiceminister gospodarki, wezwał do rozszerzenia porozumienia o inne surowce. - Czym różni się zboże od rudy metalu? - cytował go "Financial Times".

