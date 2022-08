Ukraina. Enerhoatom: Rosjanie zaminowali zaporoską elektrownię. "Będzie rosyjska albo niczyja"

Zobacz wideo Hiroszima i Nagasaki. Te nagrania były tajne do lat 70-tych

Rosjanie zaminowali Zaporoską Elektrownię Jądrową. Takie dane przekazał ukraiński państwowy koncern energii atomowej Enerhoatom. W ostatnich dniach Ukraińcy informowali o rosyjskich ostrzałach obiektów tej największej w Europie elektrowni jądrowej.

"Jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje tych działań"

O tym, że Rosjanie zaminowali obiekt, wcześniej informował ukraiński wywiad wojskowy. Również, jak czytamy w komunikacie wydanym przez Enerhoatom, kierujący rosyjskim garnizonem kontrolującym Zaporoską Elektrownię Jądrową gen. Walerij Wasiljew miał poinformować żołnierzy o możliwości wysadzenia ładunków. - Ostrzegaliśmy ich. Wróg wie, że elektrownia będzie albo rosyjska, albo niczyja. Jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje tych działań. (...) Jeśli jest najtrudniejszy rozkaz, musimy go wypełnić z honorem! - miał powiedzieć wojskowy.

W okupowanej elektrowni pracuje ukraiński personel. W ciągu ostatnich dni na terytorium obiektu, m.in. w okolicach składów zużytego paliwa, ale też samego reaktora spadały rosyjskie rakiety. W reakcji na te ataki prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że potrzebna jest zdecydowana odpowiedź społeczności międzynarodowej. Również Enerhoatom wezwał "do podjęcia natychmiastowych działań, które zmuszą Rosję do opuszczenia elektrowni i, ze względu na bezpieczeństwo świata, przekazania jej pod kontrolę Ukrainy".

Z kolei sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował o dostęp do elektrowni dla inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Podkreślił również, że "każdy atak na elektrownię jądrową jest próbą samobójczą". Jak dodał, "ludzkość bawi się naładowaną bronią".

MSZ: Polska stanowczo potępia działania Rosji

Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało ofensywne działania Rosji na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. "Polska stanowczo potępia agresję Rosji wymierzoną w ukraińskie instalacje nuklearne" - oświadcza MSZ.

"Działania te są poważnym i jawnym złamaniem zasad bezpieczeństwa jądrowego. Rosja powinna natychmiast zakończyć okupację Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i wycofać sprzęt wojskowy z jej terenu" - podkreślił resort w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze.

Siły rosyjskie okupują zaporoską elektrownię od marca.