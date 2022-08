Włochy. Były współpracownik Putina opuścił szpital. Lekarze są pewni, że to nie otrucie

Jak informuje dziennik "La Repubblica", tydzień temu Anatolij Czubajs nagle poczuł się bardzo źle po pobycie na Szmaragdowym Wybrzeżu na włoskiej Sardynii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z paraliżem rąk i nóg.

REKLAMA

Zobacz wideo Największy lęk Putina. Ekspert: Właśnie dlatego od zawsze bał się rewolucji

Były współpracownik Putina nagle zachorował. Lekarze podejrzewają chorobę neurologiczną

Pierwsze badania, co ujawniła włoska prasa, miały postawić włoskie służby bezpieczeństwa w stan alarmu. Początkowo podejrzewano, że Anatolij Czubajs mógł zostać otruty. Wówczas też były bliski współpracownik Władimira Putina został przesłuchany w szpitalu przez prokuratora. Karabinierzy przeprowadzili natomiast badania toksykologiczne pod kątem obecności trucizny.

Chociaż służby nie podają, jakie były wyniki badań, to rosyjski polityk bardzo dobrze zareagował na zastosowaną w szpitalu terapię i czuje się już lepiej. Lekarze są pewni, że mężczyzna cierpi na chorobę neurologiczną, a dokładnie zespół Guillaina-Barrego. Jest to choroba, która cechuje się spowolnieniem przesyłania impulsów nerwowych, co objawia się mrowieniem i drętwieniem dłoni lub stóp, a z czasem też pozostałych części ciała. Anatolij Czubajs w weekend opuścił szpital w Sardynii i udał się do Frankfurtu, gdzie przejdzie rehabilitację.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Anatolij Czubajs, były współpracownik Władimira Putina, trafił do szpitala. Gdzieś w Europie

Były współpracownik Władimira Putina w ostatnim czasie był wysłannikiem prezydenta Rosji ds. zrównoważonego rozwoju. Czubajs zrezygnował jednak ze stanowiska po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Polityk wcześniej był ministrem finansów i wicepremierem za czasów Borysa Jelcyna. Jest uznawany za jednego z autora rosyjskiej transformacji gospodarczej.

"Nie sądzę, by chodziło o zatrucie". Były współpracownik Putina w szpitalu