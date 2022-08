Mariupol. Rosjanie przygotowują klatki na scenie filharmonii. Chcą przeprowadzić "proces"

W sobotę 6 sierpnia na kanale Rady Miasta Mariupola (obwód doniecki) na Telegramie został opublikowany post, w którym mer miasta Wadym Bojczenko poinformował, że Rosjanie "planują przeprowadzić lincz na ukraińskich obrońcach". Na scenie Mariupolskiej Filharmonii Kameralnej okupanci rozstawiają więzienne cele - czytamy.

Mariupol. Rosjanie chcą przeprowadzić pokazowy "proces". Mer miasta apeluje

Według Bojczenki Rosjanie planują przeprowadzić we wrześniu pokazowy "proces" obrońców Ukrainy. Urzędnik zaapelował o wsparcie.

- Rosyjscy okupanci nadal lekceważą wszystkie normy międzynarodowe. Nadal mnożą zbrodnie wojenne, demonstrując pogardę dla całego cywilizowanego świata. Apeluję do społeczności światowej, ONZ i Czerwonego Krzyża o interwencję w tej sytuacji, aby zasady traktowania więźniów wojskowych działały. Musimy zrobić wszystko, aby nasi obrońcy wrócili do Ukrainy żywi i nie dopuścić, by w Mariupolu doszło do drugiej Ołeniwki - powiedział.



Wojna w Ukrainie. Pięć ofiar cywilnych w obwodzie donieckim

Pięciu cywilów zginęło w sobotę (6 sierpnia) w obwodzie donieckim. Ośmiu zostało rannych. Do zdarzeń doszło w atakowanych przez rosyjskiego agresora Bachmucie, Awdijewce i Błagodatnem, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Pawło Kirilenko.

Od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, agresorzy zabili w obwodzie donieckim 695 cywilów i ranili 1 781. Jak informują lokalne władze, nie udało się ustalić faktycznej liczby śmiertelnych ofiar w Mariupolu i Wołnowasze.

Rosyjski agresor nieustannie prowadzi ostrzał Donbasu, zabijając i raniąc obywateli oraz niszcząc cywilną infrastrukturę regionu. W regionie nie ma dostaw gazu, a na wielu osiedlach nie ma też wody. Rosjanie podejmują próby przełamania ukraińskiej obrony na kilku kierunkach, głównie bachmuckim, awdijiwskim, nowoługańskim, słowiańskim, kramatorskim i sołedarskim. Rosyjskie działania koncentrują się na północ od Doniecka, ale - jak informuje strona ukraińska - są one bezskuteczne i za każdym razem okupant wycofuje się na wcześniej zajęte pozycje.

