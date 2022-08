Właściciel autokaru w rozmowie z portalem Business Insider Polska przekazał, że współpracuje ze służbami w sprawie wyjaśnienia przyczyn wypadku, do którego doszło w sobotę około 5:40 w Chorwacji. Wcześniej informacje o pojeździe przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak udzielać pierwszej pomocy? Policjanci tłumaczą krok po kroku

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Pojazd posiadał wszystkie przeglądy

"Autobus, który uległ wypadkowi w Chorwacji był zarejestrowany w Polsce i posiadał wszystkie wymagane prawem przeglądy" - przekazało Ministerstwo Infrastruktury. Resort potwierdził, że w wyniku tego zdarzenia zginęło 12 osób.

"Pojazd był zarejestrowany w Polsce i posiadał wszystkie wymagane prawem przeglądy. Badanie techniczne zostało wykonane w czerwcu 2022 roku i było ważne do 13 grudnia 2022 roku. Autokar został wyprodukowany w 2011 roku. Więcej informacji na temat przebiegu wypadku będzie można uzyskać po analizie urządzeń rejestrujących, obecnych w autobusie" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. MSZ o organizatorze pielgrzymki

Właściciel autokaru po wypadku: To jest tragedia, niewyobrażalna tragedia

Właściciel zarejestrowanej w Płońsku firmy - Jacek Antoszkiewicz - zapewnia, że kierowcami autokaru byli doświadczeni Polacy. W rozmowie z "Business Insiderem" dodaje, że otrzymał informację, że jeden z kierowców nie żyje. Zapewniał jednak, że pracownicy "na pewno nie mogli być zmęczeni".

- To jest tragedia, niewyobrażalna tragedia, nie potrafię nic teraz powiedzieć, nic do mnie nie dociera - powiedział portalowi money.pl wyraźnie przejęty właściciel. - Wszystko było zorganizowane tak, jak należy. To mogę zaręczyć - zapewnił dalej. Jak dodał, jest w ciągłym kontakcie ze służbami, które próbują wyjaśnić przyczyny, w których doszło do wypadku.

Do wypadku autokaru z pielgrzymami z Polski doszło w sobotę 6 sierpnia nad ranem na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia w Chorwacji. Na miejscu zginęło 11 osób, a 12 osoba zginęła w szpitalu. Organizatorami wycieczki było Biuro Bractwa św. Józefa. Pielgrzymka zmierzała natomiast do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie.

Wypadek Polaków w drodze do Medjugorie. Media: Kierowca zasnął?