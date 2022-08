Do nietypowej interwencji doszło w ostatnim czasie w Glinojecku (województwo mazowieckie, powiat ciechanowski). Do interwencji skierowane zostały dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Glinojeck, jeden zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Ciechanów oraz policja.

Glinojeck. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące ciała dryfującego w rzece. Okazało się lalką

Jak podaje OSP KSRG Glinojeck na Facebooku, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące ciała dryfującego w miejscowej rzece przy ulicy Nadrzeczna. Mimo że sprawa początkowo prezentowała się bardzo poważnie, po dojechaniu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania, okazało się, że w wodzie w rzeczywistości znajduje się zawinięta w worek "lalka dla dorosłych".

"Zabawkę wyciągnęliśmy, po czym zakończyliśmy działania" - piszą strażacy, dodając, że cała akcja trwała zaledwie pół godziny.



Wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach

Warto pamiętać, że wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane i podlega karom grzywny. I tak art. 145 kodeksu wykroczeń zwraca uwagę, że "kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Art.154 kodeksu wykroczeń podaje, że "kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości, […] podlega karze grzywny do tysiąca złotych".

W poważniejszych przypadkach zastosowanie może mieć jednak także art. 183 kodeksu, który mówi, że "kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi […] podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu".

