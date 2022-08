Była żona Putina - jaki ma majątek i gdzie zniknęła Ludmiła? Raport fundacji Nawalnego

Z ustaleń fundacji Aleksieja Nawalnego wynika, że była żona Władimira Putina - Ludmiła, czerpie wielomilionowe zyski dzięki nieruchomości zlokalizowanej w Moskwie. Jest to okazały dom, który w przeszłości należał do pisarza Lwa Tołstoja. Dochody z wynajmu tej nieruchomości wynoszą co najmniej 250 milionów rubli rocznie.

6 fot. kremlin.ru/ Creative Commons Otwórz galerię Na Gazeta.pl