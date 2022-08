Wypadek Polaków w drodze do Medjugorie. Nieoficjalnie: Kierowca mógł zasnąć

Do wypadku doszło o godzinie 5:40 w sobotę na autostradzie A4 Zagrzeb-Gorican w Chorwacji. Autokar z polskimi pielgrzymami, którzy zmierzali do Medjugorie, nagle zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wypadku zginęło co najmniej 12 osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmiertelne wypadki drogowe od lat mają tę samą przyczynę

Wypadek Polaków w Chorwacji. Media o nieoficjalnych ustaleniach

Chorwackie media nieoficjalnie informują, że policja bierze pod uwagę tezę, że kierowca zasnął w trakcie jazdy. "Washington Post" pisze natomiast, powołując się na chorwackie służby, że autobus miał wpaść w poślizg.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Chorwacja. Wypadek polskiego autobusu. Nie żyje 12 osób

Z danych chorwackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że 32 osoby trafiły do szpitali w Zagrzebiu, Varażdinie i Czakovcu. Autokarem miało jechać łącznie 43 pasażerów i prawdopodobnie dwóch kierowców. Jak poinformowało MSW, autokar, który uległ wypadkowi w Chorwacji, jechał z Grodziska Mazowieckiego - po godzinie 12 polskie MSZ przekazało jednak, że autokar wyruszył z wycieczką w piątek 5 sierpnia z Częstochowy.

Na miejsce udały się polskie służby konsularne oraz chorwacki minister spraw wewnętrznych. Do Chorwacji udają się także minister zdrowia Andrzej Niedzielski, wiceszef MSZ Marcin Przydacz, medycy oraz psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej.

W akcji udział wzięło kilka zastępów straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe. Z informacji przekazanych przez chorwackie MSW wynika, że karetki pojawiły się na miejscu wypadku już 10 minut od przyjęcia zgłoszenia. Davor Bozinović na konferencji prasowej przed szpitalem w Varażdinie przekazał, że informacja o wypadku wpłynęła od jednej z osób podróżujących autokarem.

Chorwacja. Wypadek autobusu z Polakami. Andrzej Duda składa kondolencje