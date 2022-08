Petycja o zastąpienie pomnika carycy Katarzyny II w Odessie pomnikiem amerykańskiego aktora filmów porno Billy'ego Herringtona uzyskała minimalną liczbę głosów, które są konieczne do tego, by petycja została rozpatrzona przez prezydenta Ukrainy. W ciągu 54 dni petycję, której autorem jest Ołeksij Matwiejew, podpisało 25 tysięcy osób. Do 6 sierpnia do godziny 9 zebrano 26 468 głosów. Petycja została udostępniona też na rządowej stronie petycji elektronicznych.

Odessa. 26 tys. osób chce zastąpić pomnik Katarzyny II pomnikiem aktora z filmów porno

"Katarzyna II to kontrowersyjna postać historyczna, której działania wyrządziły ogromne szkody państwowości i kulturze Ukrainy. Sam fakt wzniesienia tego pomnika był straszliwym błędem i każdy dzień jego dalszego istnienia sygnalizuje, że Odessa znajduje się w strefie wpływów kultury rosyjskiej. Czas to zmienić" - czytamy w uzasadnieniu petycji. Jak podaje ukraiński portal suspilne.media, pomnik rosyjskiej carycy nie jest zabytkiem i "nie ma żadnej wartości", ponieważ jej figura została odlana w 2007 roku i postawiona na placu w związku z decyzją rady miasta i miała nie być konsultowana z mieszkańcami.

Autor petycji proponuje, by pomnik Katarzyny II zastąpić projektem pomnika aktora Billy'ego Herringtona, który siedzi przy barze z butelką piwa. Jakie jest uzasadnienie dla tego pomysłu? Według Matwiejewa:

w ten sposób Odessa uwolni się od "rosyjskiego dziedzictwa" i kremlowskiej propagandy, jakby miasto to było prowincją Imperium Rosyjskiego. "Odessa nie jest częścią kultury rosyjskiej, ale ma własną kulturę i poczucie humoru" - czytamy; będzie to wyraźny sygnał, że Ukraina wspiera społeczność LGBT; to zabawne; wszyscy studenci uczelni w Odessie będą mogli pić piwo z Billym Herringtonem po otrzymaniu dyplomu; pojawienie się pomnika Billy'ego Herringtona stanie się bardzo popularną atrakcją turystyczną.

Sam Billy Herrington był aktorem filmów porno dla osób homoseksualnych. Grał w nich w latach 90-tych. Mężczyzna zginął w wypadku samochodowym w marcu 2018 roku.

Prezydent Wołodymyr Zełenski odpowiedział na petycję mieszkańców Odessy

Wołodymyr Zełenski musiał się zapoznać z petycją, która uzbierała minimum 25 tys. podpisów i odnieść się do niej. W odpowiedzi prezydent Ukrainy nie komentuje co prawda wyboru Billy'ego Herringtona, ale przychyla się do inicjatywy zastąpienia pomnika carycy Katarzyny II innym monumentem.

"Zwróciłem się do Rady Miasta Odessy z prośbą o rozpatrzenie kwestii poruszonych w petycji, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Również w liście do Rady Miasta Odessy stwierdziłem zasadność ochrony interesów narodowych i konieczność wypracowania metod związanych z oczyszczeniem przestrzeni publicznej z obiektów i pomników związanych z rosyjskim dziedzictwem imperialnym i czasami ZSRR. Takie obiekty utrwalają rosyjską propagandę i antyukraińską narrację" - napisał Zełenski.

Co o zastąpieniu pomnika Katarzyny II sądzą historycy? Rozmówcy portalu suspilne.media twierdzą, że "trudno zdecydować, w jakim stopniu i na jakiej warstwie historycznej powinno się zresetować historię miasta". Niektórzy jednak popierają pomysł mieszkańców Odessy zauważając, że Katarzyna II nigdy nie była w tym mieście.

- Katarzyna II jest ważną figurą w kulturze rosyjskiej. Morderczyni swojego męża nie należy jednak do dziedzictwa Ukrainy. Katarzyna II jest jak Putin, tylko z XVIII wieku. Ona również obrała kurs, którego celem było wyeliminowanie wszelkich autonomii. Wtedy próbowano wymazać ukraińską historię i pamięć. To samo próbuje zrobić teraz Putin, który wielokrotnie powtarzał kłamstwa, że Ukraina nie ma poczucia własnej narodowości - powiedział w rozmowie z portalem Taras Honcharuk, doktor nauk historycznych i profesor odesskiej uczelni.

