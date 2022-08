Zobacz wideo Tak wyglądał transport zniszczonych rosyjskich czołgów na wystawę w Warszawie

Dziennikarze Enno Lenze i Wieland Giebel zaproponowali, aby przed ambasadą Rosji na Unter den Linden w Berlinie zorganizować wystawę zdobytego przez Ukraińców rosyjskiego sprzętu wojskowego. Akcja miała mieć jasne antywojenne przesłanie. Inicjatywę poparło Muzeum Berlin Story Bunker, które wystąpiło o zgodę do berlińskich władz.

Nie ma zgody na wystawę przed rosyjską ambasadą w Berlinie

Jednak urząd dzielnicy Mitte odrzucił ten wniosek. Portal berliner-zeitung.de zauważa, że lokalne władze podały dwa powody swojej decyzji. Pierwszy z nich to prawdopodobieństwo, że w zniszczonym sprzęcie wojennym zginęli ludzie. Drugim z kolei były "interesy polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec".

Do sprawy odniósł się odchodzący ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk, który stwierdził, że to "prawdziwy skandal". Zaapelował do władz dzielnicy Mitte o zmianę tej "dziwnej decyzji" oraz wydanie zgody na wystawę. "To oznaczałoby prawdziwą solidarność z Ukrainą" - napisał w mediach społecznościowych.

Pod koniec czerwca na placu Zamkowym w Warszawie otwarta zostanie wystawa prezentująca rosyjską artylerię zniszczoną w Ukrainie. - Z jednej strony pokazujemy okropieństwa, których dopuszcza się armia rosyjska na Ukrainie, ale z drugiej strony bohaterską obronę sił zbrojnych Ukrainy i też efekty tych walk, czyli zniszczony sprzęt - mówił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.