Stany Zjednoczone. Rząd ogłasza: Małpia ospa zagrożeniem dla zdrowia publicznego

Podczas briefingu prasowego Xavier Becerra podkreślił, że ogłoszenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego pozwoli zaangażować dodatkowe fundusze i narzędzia do walki z chorobą, aby "powstrzymać epidemię". Amerykański sekretarz zdrowia wezwał również mieszkańców Stanów Zjednoczonych do "poważnego potraktowania małpiej ospy".

Wcześniej szef Agencji Żywności i Leków Robert Califf zaznaczał, że USA są "w krytycznym punkcie zwrotnym". - Jesteśmy w krytycznym punkcie zwrotnym w epidemii, która wymaga dodatkowych rozwiązań, by odpowiedzieć na wzrost liczby infekcji - stwierdził.

WHO: Małpia ospa jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia

W lipcu Tedros Adhanom Ghebreyesus szef Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosił, że małpia ospa stanowi zagrożenie dla zdrowia o zasięgu międzynarodowym. - Mimo że do tej pory 98 proc. przypadków dotyczy mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, każdy narażony może zarazić się małpią ospą. Dlatego WHO zaleca, aby kraje podjęły działania w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia na inne wrażliwe grupy, w tym dzieci, kobiety w ciąży i osoby, które są immunosupresyjne - wyliczał dyrektor WHO.

Jak dodał, "oprócz przenoszenia przez kontakt seksualny, małpia ospa może rozprzestrzeniać się w gospodarstwach domowych poprzez bliski kontakt między ludźmi, taki jak przytulanie i całowanie, a także na zanieczyszczonych ręcznikach lub pościeli".

Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca obecnie masowych szczepień na ospę małpią. Rekomendowane są jednak szczepienia dla pracowników służby zdrowia, niektórych pracowników laboratoryjnych i osób, które mają wiele partnerów seksualnych.

Objawy małpiej ospy

Najbardziej charakterystycznym i wyraźnym objawem choroby jest wysypka skórna. Pojawia się już po 1 do 3 dni po zaobserwowaniu pierwszych symptomów. Okres inkubacji (wykluwania się) wynosi od 6 do 13 dni, natomiast czas jej trwania to zwykle od 2 do 4 tygodni. Wśród pierwszych objawów ospy małpiej możemy odnotować:

gorączkę i dreszcze;

bóle głowy, mięśni, ból pleców;

uczucie zmęczenia, wzmożoną senność;

powiększenie węzłów chłonnych (w trakcie ospy prawdziwej węzły chłonne nie ulegają powiększeniu);

zmiany skórne, które zamieniają się w grudki i pęcherzyki wypełnione płynem.

