Dwuletni Nicolo poszedł z ojcem na plac zabaw. Po powrocie do domu chłopiec stał się osłabiony i otępiały. Rodzice zabrali nieprzytomne dziecko do szpitala - tam, mimo dwugodzinnej reanimacji, Nicolo zmarł. Śledczy badają teraz, co mogło być przyczyną śmierci dziecka. Rodzice twierdzą, że chłopiec zatruł się czymś właśnie na placu zabaw.

