Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna UNIAN opisuje w czwartek (4 sierpnia) sytuację mieszkańców zubożałych regionów Rosji. Dla wielu z nich walka na froncie to jedyny sposób na zarobienie pieniędzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowę Rosjan: Żołnierze wiedzą o kłamstwach Kremla. "Propaganda u nas działa"

Wojna w Ukrainie. Najemnicy z Czuwaszji skarżą się na nieotrzymanie pieniędzy za walkę

Według projektu FreeDom, na który powołuje się agencja UNIAN, władze Rosji obiecały wypłacić ochotnikom z Czuwaszji (republika położona w europejskiej części Rosji) 200 tys. rubli za udział w wojnie (ok. 15,4 tys. zł) oraz 2 tys. rubli (ok. 154 zł) za każdy dzień walki na froncie. Kiedy jednak ci wrócili do domów, pieniędzy nie dostali. W związku z tym 40 żołnierzy batalionu "Atal" zdecydowało się wystosować apel do władz republiki, prosząc o "niehańbienie się niespełnionymi obietnicami" - czytamy.



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ojciec marynarza krążownika Moskwa otrzymał akt zgonu syna po 110 dniach

Rosja obiecała, ale nie płaci rosyjskim ochotnikom walczącym na froncie w Ukrainie

Najemnicy podkreślają w apelu, że mimo wszystko są gotowi do dalszej walki, grożą jednak opuszczeniem batalionu na rzecz służby w prywatnych kompaniach wojskowych, od których na pewno otrzymają zapłatę. "Ale tysiące rosyjskich najemników, walczących w Ukrainie, bardzo się myli: raczej nie zarobią pieniędzy. Przypadek żołnierzy z Czuwaszji, nieopłacanych przez państwo, nie jest wyjątkiem" - czytamy. Według eksperta wojskowego Iwana Stupaka zarobione przez żołnierzy pieniądze są rozdzielane między ich przełożonych. Natomiast sposobem na niewypłacanie pieniędzy rodzinom najemników poległych na froncie ma być nieuznawanie ich śmierci.

Żołnierz oskarżył swoich dowódców. Żąda ukarania ich i wagnerowców

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina