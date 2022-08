Olga Kaczura nie żyje. Prorosyjska pułkowniczka była zaocznie skazana za zdradę Ukrainy

Olga Kaczura ps. Korsa, prorosyjska pułkowniczka i dowódczyni artylerii, ukrywała się przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości. W styczniu 2022 roku sąd uznał ją winną udziału w grupie terrorystycznej i skazał zaocznie na 12 lat pozbawienia wolności. O jej śmierci poinformował 3 sierpnia na Telegramie burmistrz Gorłówki (miasto w obwodzie donieckim) Iwan Prichodko. Została zabita przez siły zbrojne Ukrainy.

Olga Kaczura nie żyje. Jest odpowiedzialna za ostrzał wielu obiektów cywilnych

Olga Kaczura urodziła się w Ukrainie. Do 2014 roku służyła w ukraińskiej policji w stopniu podpułkownika. Po wybuchu wojny w Donbasie stanęła po stronie donieckich separatystów i dołączyła do bojowników z tzw. grupy Bezlera - formacji dowodzonej przez Igora Bezlera - gdzie zyskała status "prawdziwej legendy". Mieszkała i pracowała w Gorłówce, 250-tysięcznym mieście w obwodzie donieckim, które jest ośrodkiem wydobycia węgla kamiennego i ważnym węzłem kolejowym.

"Korsa dowodziła dywizją systemów rakietowych Grad w randze pułkownika wojsk DNR. Wojskowa jest odpowiedzialna za wydanie rozkazu brutalnego ostrzału Iłowajska, Debalcewa, Uglegorska, Marinówki i Awdiejewki w obwodzie donieckim, doprowadzając do masowych ofiar, w tym wśród cywilów" - pisze UNIAN.

Ukraina. Prorosyjski burmistrz Gorłówki: Jasna i wieczna pamięć naszej bohaterce!

"Dzisiaj jest czarny dzień dla Gorłówki. Zginęła tragicznie odważna i mądra kobieta, która współtworzyła milicję Donieckiej Republiki Ludowej […] Zwycięska i niewzruszona Korsa! Pułkownik gwardii, dowódca batalionu artylerii rakietowej, honorowy obywatel miasta Gorłówka - wszystkie te stopnie i tytuły, ludzka miłość i szacunek do kolegów to tylko niewielka część jej zasług […] To nieodwracalna strata dla nas wszystkich! Jasna i wieczna pamięć naszej bohaterce!" - napisał Iwan Prychodko, burmistrz położonej na terenie Donieckiej Republiki Ludowej Gorłówki. "To nieodwracalna strata dla nas wszystkich" - dodał.

