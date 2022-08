Stany Zjednoczone są kolejnym krajem, który zaakceptował przyjęcie do NATO Szwecji i Finlandii. Senat USA przytłaczającą większością głosów ratyfikował protokoły akcesyjne obu krajów do Paktu Północnoatlantyckiego. - To historyczne głosowanie - podkreślił w oświadczeniu Joe Biden.

4 Jim Watson / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl