Wielka Brytania. 12-latek miał być odłączony od aparatury. Sprawę Archiego rozpatrzy ETPC

Archie Battersbee stracił przytomność 7 kwietnia 2022 roku i od tamtej pory nie odzyskał świadomości. 12-latka znalazła jego matka Hollie Dance, która walczy o przedłużenie leczenia podtrzymującego życie jej syna. Chłopiec znajduje się obecnie w stanie śmierci klinicznej, a lekarze opiekujący się 12-latkiem uważają, że ma martwy pień mózgu i należy zakończyć jego leczenie. Także w orzeczeniu Sądu Najwyższego cytowanym przez BBC czytamy, że "każda funkcja organizmu Archiego jest teraz utrzymywana sztucznymi środkami".

Wielka Brytania. Sprawę Archiego rozpatrzy Europejski Trybunał Praw Człowieka

Rodzice Archiego Battersbee złożyli wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o przedłużenie życia ich syna na dwie godziny przed planowanym odłączeniem chłopca od aparatury podtrzymującej jego życie - donosi "Daily Mail". Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi, lekarze z Royal London Hospital w Whitechapel, którzy opiekują się 12-latkiem, mieli go odłączyć od aparatury w środę o godzinie 11. Jednak w związku ze złożeniem przez rodziców chłopca wniosku, wstrzymano się od przerwania leczenia Archiego.

Wielka Brytania. Rodzice ArchIego Battersbee nadal walczą o syna

Matka Archiego: Rozważam teraz opcje przeniesienia go poza Wielką Brytanię

Jak podaje "Daily Mail", ETPC ma podjąć decyzję w sprawie 12-latka w ciągu 24 godzin lub wcześniej. Do tego czasu lekarze będą w dalszym ciągu leczyć chłopca. - Nie wprowadzimy żadnych zmian w opiece Archiego, dopóki nie zostaną rozwiązane nierozstrzygnięte kwestie prawne - powiedział rzecznik sieci szpitali Barts Health NHS Trust, cytowany przez brytyjski dziennik.

Zdaniem zespołu prawników, którzy działają w interesie rodziców chłopca, zaprzestanie leczenia 12-latka naruszałoby zobowiązanie Wielkiej Brytanii wynikających z art. 10 i 12 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, które gwarantuje prawo do życia każdego dziecka. Matka chłopca Hollie Dance powiedziała, że ma nadzieję, że ETPC rozpatrzy złożony wniosek pozytywnie. - Nie zrezygnujemy z Archiego do końca - podkreśliła. Matka chłopca przekazała, że lekarze z Włoch, Turcji i Japonii zaproponowali leczenie 12-latka. - Rozważam teraz opcje przeniesienia go poza Wielką Brytanię - powiedziała.

