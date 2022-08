Alaksandr Łukaszenka oferuje Polakom obywatelstwo. "Kto chce żyć po białorusku - drzwi otwarte"

- Zrobimy wszystko, aby przyjąć do naszej białoruskiej rodziny najbardziej porządnych i życzliwych sąsiadów. I to nie tylko sąsiadów. Każdy, kto chce tu pracować, żyć po białorusku - drzwi są otwarte - powiedział we wtorek Alaksandr Łukaszenka. Prezydent Białorusi zapowiedział wprowadzenie uproszczonego trybu nadawania białoruskiego obywatelstwa mieszkańcom państw Unii Europejskiej.

