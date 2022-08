Białoruś. 5 lat kolonii karnej dla dziennikarki TVP. Za 'kierowanie ugrupowaniem ekstremistycznym'

Zobacz wideo Cichanouska: Nie może być wolnej Białorusi bez wolnej Ukrainy

Iryna Słaunikawa była w centrum wydarzeń, wykonując obowiązki dziennikarskie podczas protestów społecznych w Białorusi w 2020 roku. Została ona aresztowana razem z mężem w październiku zeszłego roku na lotnisku w Mińsku. Oboje zostali wówczas skazani na 15 dni aresztu za zamieszczanie "treści ekstremistycznych" na Facebooku. Choć, jak podkreśla Biełsat, "pochodziły one z czasów, kiedy w Białorusi nie uznawano jeszcze tej stacji i nadawanych przez nią treści za ekstremistyczne".

Po odbyciu 15 dni kary Słaunikawa nie została zwolniona, ale usłyszała zarzuty karne. Proces w Homlu odbywał się jednak za zamkniętymi drzwiami. - Iryna (...) wie, że nie ma za co się usprawiedliwiać, że jest niewinna i że gdyby był to otwarty proces, nikt nie miałby wątpliwości co do tego, że zarzuty są pozbawione podstaw. Dlatego uważa, że właśnie po to proces utajniono i że nie mogło być innych przyczyn - powiedział ojciec dziennikarki.

Pięć lat kolonii karnej dla dziennikarki TVP

Ostatecznie w środę wydano wyrok. Irynę Słaunikową skazano na pięć lat kolonii karnej za rzekome "organizację protestów" oraz "kierowanie ugrupowaniem ekstremistycznym".

W przeszłości dziennikarka pracowała dla Biełsatu, a obecnie jest etatową pracowniczką TVP.

Morawiecki: Absolutny skandal, pogwałcenie wszelkich norm cywilizacyjnych

Premier Mateusz Morawiecki decyzję białoruskiego sądu nazwał "absolutnym skandalem, pogwałceniem wszelkich norm cywilizacyjnych, praw człowieka i standardów dziennikarskich". Polecił też MSZ "podjęcie zdecydowanych i stanowczych kroków".



"Wolność prasy, słowa i nieskrępowane prawo do wyrażania własnych opinii to fundamenty demokracji.

Skazanie przez reżim Łukaszenki dziennikarki Iryny Słaunikawej na 5 lat kolonii karnej jest absolutnym skandalem, pogwałceniem wszelkich norm cywilizacyjnych, praw człowieka i standardów dziennikarskich. Ten nieakceptowalny wyrok spotka się z natychmiastową, stanowczą reakcją Polski na szczeblu międzynarodowym.

Poleciłem MSZ podjęcie zdecydowanych i stanowczych kroków." - napisał szef rządu.

W więzieniach i aresztach nadal przebywa 33 dziennikarzy białoruskich.

