Nancy Pelosi już opuszcza Tajwan. Chiny kolejny raz wyrażają wściekłość. "USA niszczycielem pokoju"

Nancy Pelosi przyleciała do stolicy Tajwanu we wtorek wieczorem czasu lokalnego, jej wizyta nie trwała więc dłużej niż dobę.

REKLAMA

W środę przewodnicząca Izby Reprezentantów USA spotkała się z prezydentką wyspy Tsai Ing-wen, od której odebrała Order Przyjaznych Chmur - najwyższe tajwańskie odznaczenie cywilne. Nancy Pelosi wygłosiła też przemówienie w tajwańskim parlamencie, rozmawiała z członkami rządu, parlamentarzystami i działaczami praw człowieka.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W czasie wizyty Nancy Pelosi mówiła o solidarności USA z Tajwanem, o ochronie demokracji przed autorytaryzmem i zapewniała, że Ameryka nie zrezygnuje ze swoich zobowiązań na rzecz Tajwanu.

- Stany Zjednoczone chcą, aby Tajwan zawsze był wolny i bezpieczny - podkreśliła na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentką Tsai Ing-wen. Przewodnicząca Pelosi zapewniała też, że jej kraj będzie solidarny z Tajwanem.

Pelosi do prezydentki Tajwanu: "Przybywamy dla pokoju". Chiny straszą

- Mieszkańcy Tajwanu udowodnili światu, że dzięki odwadze i determinacji można zbudować spokojną i dostatnią przyszłość, nawet wobec wyzwań, przed którymi stoicie. Solidarność Ameryki z Tajwanem jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek w przeszłości. To jest przesłanie, które dziś niesiemy - powiedziała Nancy Pelosi.

Zobacz wideo Karetka dla Ukrainy. "Pomyślcie o tym, że dziecko spotka się z ojcem w domu. To nie tylko stos żelaza i sprzętu"

Nancy Pelosi na Tajwanie

Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen podziękowała za wsparcie Tajwanu w krytycznym momencie. Zapewniła jednocześnie, że Tajwan jest wiarygodnym partnerem Stanów Zjednoczonych i będzie nadal współpracował z USA w celu wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i łańcuchów dostaw.

Wizyta Nancy Pelosi w Tajwanie odbija się na giełdzie

Wizycie delegacji amerykańskiego Kongresu na Tajwanie stanowczo sprzeciwiały się Chiny, uznając ją za prowokację. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ogłosiła, że przeprowadzi wokół wyspy ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. We wtorek ponad 20 chińskich samolotów wleciało w strefę identyfikacji obrony powietrznej wyspy.

Pelosi stwierdziła w oświadczeniu wydanym krótko po przylocie, że "Stany Zjednoczone są przeciwne jednostronnym zmianom status quo" i jej wizyta nie jest w żaden sposób sprzeczna z dotychczasową polityką USA.

MSZ Chin: Stany Zjednoczone niszczycielem pokoju i stabilności

Minister Spraw Zagranicznych Chin Wang Yi stwierdził w wydanym w środę komunikacie, że wizyta Nancy Pelosi "poważnie naruszyła zasadę jednych Chin, złośliwie naruszyła suwerenność Chin i w sposób rażący dopuściła do prowokacji politycznych, wzbudzając silne oburzenie Chińczyków i powszechny sprzeciw społeczności międzynarodowej".

Według Wanga Yi Stany Zjednoczone stały się "największym niszczycielem" pokoju i stabilności regionalnej w Cieśninie Tajwańskiej. Polityk dodał, że "zjednoczenie narodowe" jest "nieuchronne".

"USA wprowadziły kwestię Tajwanu do swojej strategii regionalnej, wyolbrzymiają napięcia i prowokują do konfrontacji, działają wbrew trendowi rozwoju regionalnego i oczekiwaniom ludzi w regionie Azji i Pacyfiku, to jest bardzo niebezpieczne i głupie. Zasada jednych Chin stała się podstawową normą w stosunkach międzynarodowych i stanowi integralną część powojennego porządku międzynarodowego. To, co Stany Zjednoczone muszą zrobić, to natychmiast przestać naruszać cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i natychmiast przestać grać "kartą Tajwanu", aby zakłócić sytuację w regionie Azji i Pacyfiku" - dodał minister.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>