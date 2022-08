W wywiadzie dla tygodnika "Stern" i telewizji RTL/ntv były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder potwierdził, że pod koniec lipca spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tematem rozmowy była wojna w Ukrainie.

- Dobrą wiadomością jest to, że Kreml chce wynegocjowanego rozwiązania [Agencja Reutera podaje, że te słowa można rozumieć jako: "Kreml chce zakończenia działań w drodze negocjacji" - red.]. Było już podejście negocjacyjne do konfliktu między Ukrainą a Rosją, na przykład w Stambule w marcu. (....) Pierwszym sukcesem jest porozumienie w sprawie zboża, być może można byłoby to powoli rozszerzać na zawieszenie broni - ocenił Schroeder.

Były kanclerz Niemiec stwierdził, że wojna w Ukrainie to "błąd rosyjskiego rządu". Dodał jednocześnie, że "można rozwiązać istotne problemy". Według Schrödera Krym "poza mniejszością tatarską jest regionem rosyjskim" i kwestia Krymu "może być rozwiązana z czasem, może nie za 99 lat, jak w Hongkongu, ale w następnym pokoleniu".

Wojna w Ukrainie. Gerhard Schröder o "ustępstwach"

Były polityk ocenił także, że "mądrą decyzją" było sprzeciwienie się przez Niemcy w 2008 r. dołączeniu Ukrainy do NATO. Wspomniał o alternatywie, jaką byłaby neutralność Ukrainy, bez członkostwa w sojuszu.

- Kwestia Donbasu jest bardziej skomplikowana. Porozumienie mińskie przewiduje, że Donbas musi pozostać częścią państwa ukraińskiego, ale jednocześnie mniejszość rosyjska będzie miała większe prawa. Ale Ukraińcy zlikwidowali nawet dwujęzyczność w Donbasie [to stwierdzenie powtarzane przez rosyjską propagandę - red.]. W tym celu trzeba będzie znaleźć rozwiązanie oparte na modelu szwajcarskiego kantonu - powiedział Gerhard Schroeder.

Według byłego kanclerza w kwestii wojny w Ukrainie musi dojść do "ustępstw po obu stronach", a ustępstwa ze strony Ukrainy nie powinny być traktowane jako "dyktowanie pokoju przez Rosjan".

Gerhard Schroeder był kanclerzem Niemiec w latach 1998-2005. W latach 2017–2022 pełnił funkcję szefa rady dyrektorów w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft.

