Japonia. "Chłodzące" szelki z wiatraczkiem dla psów i kotów. Mają pomóc przetrwać upały

Wysoka temperatura powietrza źle wpływa nie tylko na ludzi, ale również na zwierzęta, co zauważyła i nie przeszła obok tego obojętnie prezeska firmy z Tokio Sweet Mommy - Rei Uzawa. Gdy spacery kończyły się wyczerpaniem jej psa, wpadła na pomysł zamontowanie mu małego wiatraczka do szelek. Choć na co dzień zajmuje się sprzedażą przede wszystkim ubrań dla kobiet w ciąży, dodała produkt do oferty - podała 1 sierpnia Agencja Reutera.

Japonia. "Chłodzące" szelki dla psów i kotów. Cena: 9 900 jenów

Uzawa podkreśliła, że "chłodzące" szelki były projektowane pod nadzorem weterynarza i są bezpieczne dla zwierząt. Choć rękawy ubranek przyozdobione są materiałem przypominającym tradycyjne japońskie kimono, główną konstrukcję uszyto z lekkiej siatki. Wiatraczek, przymocowany do szelek, został wykonany z tworzywa sztucznego. Waży zaledwie 80 gramów i nie sprawia dyskomfortu - nie hałasuje, nie zaczepia się futro, nie przytłacza mniejszych psów.

Produkt dostępny jest w pięciu rozmiarach. Jego cena wynosi 9 900 jenów, czyli równowartość ok. 350 złotych. Jak przekazała kobieta, otrzymała już ok. 100 zamówień.

Fala upałów nie tylko w Japonii

W Japonii w czerwcu zostały odnotowane najwyższe w historii pomiarów temperatury. W drugiej połowie lipca w Tokio termometr przez dziewięć dni z rzędu wskazywał 35 stopni. Jak zaznaczają synoptycy, to nie koniec, w nadchodzących dniach może być jeszcze gorącej.

Do Polski również ponownie napłynie fala upałów. Uderzy przede wszystkim na zachodzie kraju i nad morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla poszczególnych województw.

