Wielka Brytania. Mężczyzna groził zabiciem Elżbiety II. Teraz usłyszał zarzuty

- Będę próbował zabić królową Elżbietę - mówi mężczyzna na nagraniu, do którego wcześniej dotarł dziennik "The Sun". Podejrzany dodaje, że jest Sithem. To nawiązanie do "Gwiezdnych Wojen" - Sithowie byli mistrzami ciemnej strony mocy, wrogami rycerzy Jedi.

Wielka Brytania. Mężczyzna, który groził zabiciem królowej Elżbiety II, usłyszał zarzuty

Mężczyzna dodaje na nagraniu, że jego gest miał być zemstą za masakrę kolonialną w Amritsar w 1919 roku. Brytyjczycy zabili wtedy niemal 400 mieszkańców Indii. Jaswant Singh Chail usłyszał między innymi zarzuty naruszenia aktu o zdradzie z 1842 roku. Powstał on, gdy niejaki John Francis próbował strzelić z rewolweru w kierunku królowej Wiktorii. Do dziś zachowały się tylko łagodniejsze przepisy tego prawa. Mężczyźnie grozi maksymalnie siedem lat więzienia. W sądzie pojawi się za dwa tygodnie.

Wielka Brytania. Mężczyznę zatrzymano na terenie zamku Windsor

Mężczyzna został zatrzymany przez brytyjskich policjantów w chwili, gdy wkroczył na teren zamku Windsor. 19-latkowi z Southampton nie udało się wejść do żadnego z budynków.

Mężczyzna został zatrzymany w Boże Narodzenie pod zarzutem naruszenia bezpieczeństwa w miejscu chronionym oraz posiadania broni. Służby poinformowały o zajściu rodzinę królewską. Zazwyczaj królowa Elżbieta II spędza święta w posiadłości Sandringham, jednak w ubiegłym roku odwołała wyjazd z powodu pandemii koronawirusa.

