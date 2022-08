Mieli ukraść tożsamość zmarłych dzieci. Prokuratura USA pokazała zdjęcia w mundurze KGB

Walter Glenn Primrose i Gwynn Darle Morrison zostali aresztowani w Kapolei na O'ahu - wyspie należącej do stanu Hawaje. Mężczyzna i jego żona zostali oskarżeni o życie pod cudzą tożsamością, poświadczenie nieprawdy i spisek przeciwko rządowi. Małżeństwo przez lata miało się bowiem posługiwać tożsamością dzieci zmarłych w latach 60. w Teksasie.

REKLAMA

Małżeństwo z Hawajów ukradło tożsamość dzieci zmarłych w latach 60.

Amerykańscy prokuratorzy złożyli wniosek o zatrzymanie oskarżonych. Śledczy obawiają się, że podejrzani próbowaliby uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura twierdzi też, że jest w posiadaniu zdjęcia, na którym małżeństwo nosi mundury KGB - rosyjskiej służby specjalnej, która działała do 1991 roku.

Adwokat Megan Kau, która reprezentuje Gwynn Darle Morrison powiedziała, że jej klientka "jest zszokowana" oskarżeniami i że nie ma nic wspólnego z Rosją. Z ustaleń CNN wynika jednak, że bliski przyjaciel aresztowanej miał przekazać służbom, że kobieta mieszkała w Rumunii w czasie, gdy kraj ten był częścią bloku wschodniego.

Z kolei dziennikarze portalu CNBC dotarli do krewnych osób, których tożsamość miała zostać ukradziona przez małżeństwo z Hawajów. - To jest bolesne - powiedziała mediom Tonda, która o kradzieży tożsamości zmarłej siostry dowiedziała się od ojca.

Małżeństwo w 1987 roku miało zdobyć metryki urodzenia zmarłych niemowląt - Bobby'ego Edwarda Forta i Julie Lyn Montague. W rzeczywistości Bobby urodził się w 1967 roku i zmarł w tym samym roku z powodu asfiksji. Julie urodziła się i zmarła w 1968 roku.

Primrose miał dostęp do stacji lotniczej Straży Wybrzeża USA

Według śledczych Walter Glenn Primrose od sześciu lat korzystał z uprawnień, które dawały mu dostęp do stacji lotniczej Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych w Barbers Point na O'ahu. Według CNN zatrzymany miał też mieć dostęp do tajemnic wojskowych - pracował bowiem jako technik elektryk małych samolotów. Chociaż miał obowiązek zgłaszać podróże zagraniczne, to nie zgłosił co najmniej kilku wyjazdów do Kanady.

Agent specjalny Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Departamentu Stanu USA Dennis K. Thomas w skardze skierowanej do sądu dodaje, że Primrose i Morrison "bezprawnie przyjęli tożsamość zmarłych obywateli Stanów Zjednoczonych". Po jego zdobyciu mogli ubiegać się o amerykańskie paszporty, ubezpieczenie społeczne i dokumenty tożsamości.