Sekretarz stanu Antony Blinken wezwał Rosję do wypełnienia zobowiązań w zakresie kontroli zbrojeń nuklearnych. Amerykański urzędnik oskarżył Moskwę o "lekkomyślne, niebezpieczne wymachiwanie szablą nuklearną" w ramach wojny w Ukrainie - podaje CNN.

REKLAMA

Blinken przemawiał w czasie konferencji ONZ dotyczącej ograniczenia broni jądrowej (NPT). Amerykański dyplomata ostrzegł, że bezpieczeństwo jądrowe podważają dziś działania Rosji, ale także Korei Północnej i Iranu.

Zobacz wideo Amerykańscy żołnierze przenoszą transportery opancerzone M113 na ciężarówki w ramach pomocy wojskowej Ukrainie

- Byliśmy ostatnio świadkami przejęcia przez Rosję elektrowni atomowej w Zaporożu, to największa taka elektrownia w całej Europie - mówił Blinken. - Rosja wykorzystuje teraz elektrownię jako bazę wojskową do ostrzeliwania Ukraińców, wiedząc, że nie mogą odpowiedzieć ostrzałem, bo przypadkowo mógłby zostać uszkodzony reaktor lub miejsce, gdzie składowane są wysoce radioaktywne odpady - dodał.

Jak podkreślił dyplomata, Waszyngton jest zaniepokojony faktem, że działania Rosji poza używaniem "ludzkich tarczy" sięgają także po "tarczę nuklearną".

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Blinken: Pjongjang przygotowuje się do przeprowadzenia siódmej próby nuklearnej

W czasie swojego wystąpienia Blinken zaznaczał, że każdy kraj posiadający broń nuklearną musi postępować rozważnie, a także unikać sytuacji, które mogą doprowadzić do eskalacji "napięcia nuklearnego". Podkreślił również, że we współczesnym świecie nie ma miejsca na nuklearne odstraszanie oparte na przymusie, zastraszaniu lub szantażu.

Blinken przywołał tu Koreę Północną i Iran. - W momencie, gdy tu dyskutujemy Pjongjang przygotowuje się do przeprowadzenia siódmej próby nuklearnej - mówił, cytowany przez CNN. Nawiązał również do postępowania Iranu, który wyraził publicznie zgodę na powrót do porozumienia nuklearnego, ale od marca nie zaakceptował warunków nowej umowy w tej sprawie. - Iran podąża ścieżką eskalacji nuklearnej - dodał.

PiS wygrałoby wybory z przewagą, nawet bez Solidarnej Polski [SONDAŻ]

USA uruchamiają kolejny pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukrainy

Biały Dom ogłosił kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 550 milionów dolarów. Amerykańska pomoc obejmie dodatkowe pociski do systemów HIMARS oraz amunicję artyleryjską.

Koordynator komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby poinformował, że kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy jest skutkiem rozmów szefa Pentagonu Lloyda Austina i sekretarza stanu Antony’ego Blinkena z ich ukraińskimi odpowiednikami.

- Pakiet zawiera dodatkową amunicję do zaawansowanych systemów artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS oraz pociski artyleryjskie 155 mm do uzbrojenia już rozlokowanego na polu walki - powiedział Kirby dodając, że ogłoszona dziś pomoc wojskowa stanowi siedemnasty pakiet wsparcia militarnego Ukrainy przez USA.

CNN ujawnia przygotowania operacji zabicia Zawahiri'ego. "Ściśle tajne"

- Przekazaliśmy już Ukrainie uzbrojenie i pomoc wojskową o wartości ponad ośmiu miliardów dolarów - tylko od początku inwazji pod koniec lutego - podkreślił koordynator komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu.

Departament Obrony poinformował w komunikacie, że nowy pakiet uzbrojenia dostosowany jest do zmieniających się warunków pola walki i że Stany Zjednoczone będą nadal współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie kluczowe zdolności obronne.