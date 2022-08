Stany Zjednoczone przeprowadziły w stolicy Afganistanu akcję z użyciem dronów, w której zginął przywódca Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri. Do ataku doszło w niedzielę 31 sierpnia rano o godzinie 6:18 czasu lokalnego - przekazała Agencja Reutera. Informacje potwierdził w poniedziałek (1.08) Joe Biden. - Misja została precyzyjnie zaplanowana, a ryzyko obrażeń osób cywilnych zostało zminimalizowane - zapewnił prezydent Stanów Zjednoczonych

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Nowa twarz Al-Ka'idy

Nie żyje lider Al-Kaidy. 25 milionów dolarów za informacje

Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę w wysokości 25 milionów dolarów za informacje prowadzące bezpośrednio do schwytania Ajmana al-Zawahiriego. Raport ONZ z czerwca 2021 r. sugerował, że przebywa on gdzieś w regionie przygranicznym Afganistanu i Pakistanu.

Służby wywiadowcze USA ustaliły miejsce pobytu lidera Al-Kaidy w tym roku, kiedy przyjechał do Kabulu. Al-Zawahiri dołączył do swojej rodziny. Wysocy rangą talibowie byli świadomi obecności Zawahiriego w mieście, co "wyraźnie naruszało porozumienie z Doha" - podkreślił Biden.

Po sobotnim ataku talibowie szybko przenieśli członków jego rodziny, w tym jego córkę z dziećmi w bezpieczne miejsce. Nikt z nich nie ucierpiał podczas amerykańskiej operacji.

USA gotowe do negocjacji traktatu o redukcji broni jądrowej

Kim był Ajman al-Zawahiri?

Al-Zawahiri urodził się w 1951 roku w Egipcie. W 1974 ukończył studia na wydziale medycznym Uniwersytetu Kairskiego, specjalizując się w chirurgii. W latach 60. XX w. dołączył do Bractwa Muzułmańskiego - najstarszego arabskiego ugrupowania islamistycznego. Stanął na czele Egipskiego Islamskiego Dżihadu.

Uważa się, że wraz z innymi wyższymi rangą członkami Al-Kaidy Zawahiri planował atak z 12 października 2000 r. na okręt USS Cole w Jemenie, w którym zginęło 17 amerykańskich marynarzy, a rannych zostało ponad 30. W USA został także oskarżony o udział w zamachach bombowych na ambasady USA w Kenii i Tanzanii, w których 7 sierpnia 1998 r. zginęły 224 osoby, a rannych zostało ponad 5000 osób.

Pomagał koordynować ataki na World Trade Center z 11 września 2001 r. W sercu Nowego Jorku zginęło blisko 3000 niewinnych osób, a Ajman al-Zawahiri zyskał miano terrorysty numer 2. na świecie po Osamie bin Ladenie, którego był prawą ręką. Po jego śmierci został liderem Al-Kaidy.

Abdul Hamid al-Matar nie żyje. Armia USA zlikwidowała dowódcę Al-Kaidy

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.