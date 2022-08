Siły USA zaatakowały Kabul przy użyciu dronów. Joe Biden zapewnił, że w sobotnim ataku na Zawahirego nikt inny nie doznał żadnych obrażeń.

Ta misja została precyzyjnie zaplanowana, a ryzyko obrażeń osób cywilnych zostało zminimalizowane

- zapewnił prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden przestrzegł terrorystów na całym świecie, że jeśli zagrożą Amerykanom, zostaną wyeliminowani.

Joe Biden: Sprawiedliwość została wymierzona

Ajman al-Zawahiri był jednym z najbliższych współpracowników Osamy bin Ladena i uczestniczył w przygotowywaniu i organizowaniu zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r. Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę w wysokości 25 milionów dolarów za informacje prowadzące bezpośrednio do jego schwytania. Raport ONZ z czerwca 2021 r. sugerował, że al-Zawahiri jest gdzieś w regionie przygranicznym Afganistanu i Pakistanu.

Służby wywiadowcze USA ustaliły miejsce pobytu lidera Al-Kaidy w tym roku, kiedy przyjechał do Kabulu. Al-Zawahiri dołączył do swojej rodziny. Wysocy rangą talibowie byli świadomi obecności Zawahiriego w mieście, co "wyraźnie naruszało porozumienie z Doha" - podkreślił Biden, cytowany przez CNN. Po sobotnim ataku talibowie szybko przenieśli członków jego rodziny, w tym jego córkę z dziećmi, do innego domu. Nikt z nich nie ucierpiał w amerykańskiej operacji.

Sprawiedliwość została wymierzona. Tego przywódcy terrorystów już nie ma. Ludzie na całym świecie nie muszą się już obawiać bestialskiego mordercy

- powiedział Joe Biden w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym. Prezydent USA dodał, że Stany Zjednoczone po raz kolejny pokazały swoje zdecydowanie i możliwości. "Nieważne jak długo to potrwa, nieważne gdzie się ukrywasz, jeśli stanowisz zagrożenie dla naszych obywateli, Stany Zjednoczone cię odnajdą i wyeliminują" - ostrzegł.

"Al-Zawahiri głęboko zaangażowany w planowanie zamachów 11 września"

Lider Al-Kaidy, który po zabiciu Osamy bin Laden, stanął na czele talibów, "był głęboko zaangażowany w planowanie zamachów 11 września, był jednym z najbardziej odpowiedzialnych za ataki, w których zamordowano 2 977 osób na amerykańskiej ziemi. Przez dziesięciolecia był mózgiem ataków na Amerykanów" - mówił w poniedziałek prezydent USA.

Joe Biden podkreślił, że precyzyjne uderzenie w Kabul było wynikiem "niezwykłej wytrwałości i umiejętności" amerykańskiej społeczności wywiadowczej. Dodał, że ma nadzieję, że śmierć Zawahiriego przyniesie pewien stopień zamknięcia przyjaciołom i rodzinom ofiar 11 września.

