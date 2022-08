Pelosi odwiedzi Tajwan? Media spekulują, Biały Dom: Spodziewamy się prowokacji ze strony Chin

Plan wizyty na Tajwanie przebywającej w Azji Nancy Pelosi nie został oficjalnie ogłoszony. Amerykańskie media informują jednak, że przewodnicząca Izby Reprezentantów przybędzie do Tajpej we wtorek i pozostanie tam do środy. Pelosi ma spotkać się z przedstawicielami władz Tajwanu.

Wizyta Pelosi na Tajwanie może dojść do skutku mimo ostrzeżeń Pekinu. - Chiny podejmą zdecydowane kroki zaradcze w celu obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej - oświadczył minister spraw zagranicznych Chin Zhao Lijian.

John Kirby z funkcjonującej w Białym Domu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył w poniedziałek, że Kongres jest instytucją niezależną i Nancy Pelosi sama podejmuje decyzje dotyczące przebiegu swoich wizyt.

- Ma prawo odbyć wizytę w Tajwanie - podkreślił. Urzędnik zaznaczył, że ewentualna wizyta nie została do tej pory potwierdzona.

Tajwan. Możliwa wizyta Nancy Pelosi

Jak dodał, Biały Dom nie wyklucza prowokacji ze strony Chin. Według Kirby'ego mogą obejmować one m.in. wystrzeliwanie rakiet w pobliżu Tajwanu. - Nie będziemy łapać przynęty ani angażować się w wymachiwanie szabelką. Jednocześnie nie damy się zastraszyć - mówił przedstawiciel Białego Domu.

Biały Dom podkreśla, ze polityka USA w sprawie Tajwanu pozostaje niezmienna. W czerwcu administracja Joe Bidena wskazywała, że "Stany Zjednoczone zdecydowanie sprzeciwiają się jednostronnym wysiłkom zmierzającym do zmiany status quo lub podważenia pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej".

Konflikt Tajwan-Chiny. Doniesienia o "tajnej" wizycie Pelosi, Pekin grozi

Chińska Partia Komunistyczna nigdy nie kontrolowała autonomicznego Tajwanu, ale postrzega wyspę jako część terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. W przeszłości zapowiadała, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to użyje siły, aby przejąć kontrolę nad wyspą.

