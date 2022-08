Biden gotów do negocjacji ws. broni jądrowej, Putin: "W wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców"

- Stany Zjednoczone są gotowe do negocjacji nowego porozumienia o redukcji broni atomowej - poinformował Joe Biden. Prezydent USA wskazał, że Rosja powinna zademonstrować, że jest gotowa do negocjacji. " W wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców" - odpowiada w liście Putin. Obecna umowa New START wygasa w 2026 roku.

5 Fot. Dmitri Lovetsky / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl