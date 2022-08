Sekretarz Generalny ONZ: Stoimy w obliczu największego zagrożenia nuklearnego od czasów zimnej wojny

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas konferencji, która odbyła się w ramach Nuclear Non-Proliferation Treaty (układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej) stwierdził, że wydarzenie jest "okazją do wzmocnienia traktatu" i "dostosowania się sojuszu do niepokojących informacji napływających z całego świata". Za pogłębiające się kryzysy z podtekstem nuklearnym uznał m.in. trwającą wojnę w Ukrainie, sytuację na Bliskim Wschodzie czy na Półwyspie Koreańskim.

REKLAMA

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Dzieje się to w czasie zagrożenia nuklearnego, jakiego nie widziano od czasów zimnej wojny - podkreślił Guterres.

Chmury, które rozstąpiły się po zakończeniu zimnej wojny, znów się zbierają. Do tej pory mieliśmy niezwykle dużo szczęścia, ale szczęście nie jest strategią. Nie jest też tarczą chroniącą przed napięciami geopolitycznymi, które mogą przerodzić się w konflikt nuklearny

- dodał szef ONZ.

Sekretarz Generalny ONZ stwierdził, że dziś tylko jedna błędna kalkulacja dzieli świat od zagłady nuklearnej.

Szef ONZ: Państwa szukają fałszywego bezpieczeństwa, wydając setki miliardów dolarów na broń zagłady

Podczas konferencji szef ONZ mówił, że całkowite wyeliminowanie broni jądrowej jest jedyną gwarancją tego, że ten rodzaj broni nigdy nie zostanie użyty.

Zobacz wideo Czy istnieje ryzyko użycia broni atomowej przez Rosjan? Siemoniak: Ryzyko jest bardzo małe

Napięcia geopolityczne osiągają nowe szczyty. Rywalizacja bierze górę nad współpracą i współdziałaniem. Nieufność zastępuje dialog, a rozłam zastępuje rozbrojenie. Państwa szukają fałszywego bezpieczeństwa, gromadząc zapasy i wydając setki miliardów dolarów na broń zagłady, na którą nie ma miejsca na naszej planecie

- ocenił. Sekretarz Generlany ONZ zwrócił uwagę, że na całym świecie jest obecnie prawie 13 tys. sztuk broni jądrowej.

W styczniu pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ - Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Francja zobowiązało się zapobiec dalszemu rozpowszechnianiu broni jądrowej. Na ostatniej konferencji, która odbyła się w 2015 roku, stronom nie udało się dojść do porozumienia w kwestiach merytorycznych.

Konferencja potrwa do 26 sierpnia.