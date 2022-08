Niespokojnie w Kosowie. NATO "gotowe do ewentualnej interwencji". Jest stanowisko Kremla

NATO deklaruje, że siły Sojuszu w Kosowie są gotowe do interwencji, gdyby doszło do pogorszenia się sytuacji na miejscu. To rezultat lokalnych starć, do których doszło w niedzielę. Powodem stało się nowe prawo, które miałoby nakazywać Serbom używanie kosowskich tablic rejestracyjnych.

