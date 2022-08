Kto zastąpi Borisa Johnsona? Liz Truss bryluje w sondażach. Wkrótce rozdanie kart do głosowania

Do skrzynek pocztowych może zaglądać około 160 tysięcy członków Partii Konserwatywnej w całym Królestwie. Według sondaży to szefowa MSZ jest faworytką. Obiecuje natychmiastowe obniżki podatków, które rozruszać mają gospodarkę i pomóc przedsiębiorcom.

Rishi Sunak porównany do głównego bohatera "Opowieści wigilijnej"

Rishi Sunak pozostaje daleko w tyle. Przekonuje, że obniżki muszą poczekać, aż kraj upora się z inflacją, bo inaczej tylko ją napędzą. - Rok temu w pandemii Rishi Sunak był Świętym Mikołajem. Teraz jest postrzegany jako Scrooge - powiedział Sky News Peter Kellner, specjalista od sondaży, nawiązując do dickensowskiej "Opowieści wigilijnej". Większość brytyjskich ekonomistów zgadza się, że cięcie podatków to obecnie ryzyko.

Wśród części członków Partii Konserwatywnej niechęć do Sunaka budzi to, w jaki sposób Sunak wypowiedział posłuszeństwo Johnsonowi - odszedł z rządu 5 lipca, informując wówczas: "wiem, że może to być moja ostatnia praca ministerialna, ale wierzę, że standardy są warte walki i dlatego składam rezygnację". Za jego dymisją posypały się kolejne.

Teraz Rishi Sunak próbuje nadrobić dystans. Deklaruje obniżkę podatku dochodowego o 4 punkty procentowe, ale przed końcem następnej kadencji parlamentu.

Sondaż. Liz Truss ma 90 proc. szans na wygraną

Według firmy Smarkets brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss ma 90 proc. szans na zastąpienie Borisa Johnsona na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Zdaniem Matthew Shaddicka, szefa działu zakładów politycznych w Smarkets, wiele osób przewidywało, że Rishi Sunak będzie lepszym kandydatem, ale to Truss wypadła lepiej w ostatnich debatach.

Do końca wyścigu jeszcze prawie pięć tygodni. Wielu badanych wciąż jest niezdecydowanych. Z kolei weekendowy sondaż przeprowadzony wśród konserwatywnych radnych w całym kraju wskazuje tylko na minimalną przewagę Liz Truss. Według sondaży wśród elektoratu w całym kraju, a więc nie tylko wśród konserwatystów, Rishi Sunak cieszy się większą popularnością niż Liz Truss. Oboje jednak przegrywają dziś z lewicą.

Nowego szefa partii Konserwatywnej poznamy 5 września.