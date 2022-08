Pireneje. Naukowcy odkryli szczątki groźnego niedźwiedziopsa. Niegdyś żył w Europie

Niebywałego odkrycia dokonał międzynarodowy zespół paleontologów pod kierunkiem Bastiena Mennecarta z Muzeum Historii Naturalnej w Bazylei w Szwajcarii. Okazało się, że szczątki drapieżnych ssaków, na które natrafili, to niedźwiedziopsy.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykłe odkrycie NASA. „Trzęsienie Marsa"

Szczątki wymarłych ssaków drapieżnych odkryte w Pirenejach. To niedźwiedziopsy

Amficjony odnalezione w Pirenejach, a dokładniej w Sallespisse w południowo-zachodniej Francji, popularnie nazywane są niedźwiedziopsami. Należały do odnogi wymarłych ssaków drapieżnych. Skamieniałość żuchwy nieznanego wcześniej gatunku z rodziny amficjonów paleontolodzy datują na okres 12,8-12 mln lat temu. Po raz pierwszy pojawiły się one jednak już 36 milionów lat temu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Zmutowane szerszenie" na polskich osiedlach. Czy są groźne dla ludzi?

"W przeciwieństwie do znanych okazów Amphicyonidae, zwierzę to ma unikalny czwarty dolny przedtrzonowiec. Ten ząb jest szczególnie ważny przy określaniu gatunków i rodzajów. Odpowiednio zbadana żuchwa prawdopodobnie reprezentuje nowy rodzaj. Nazywa się Tartarocyon. Ta nazwa pochodzi od Tartaro, dużego, potężnego, jednookiego olbrzyma z mitologii baskijskiej" - informują naukowcy.

Drapieżnik podobny do psa i niedźwiedzia. Niebywałe odkrycie naukowców

Jak podaje pismo "PeerJ", odkrycia skamieniałych kręgowców lądowych, które żyły na północnym krańcu Pirenejów od 13 do 11 milionów lat temu, nie są częste. A odnalezione przez naukowców szczątki można sklasyfikować jako należące do drapieżników przypominających krzyżówkę niedźwiedzia i dużego psa, i nazwanych niedźwiedziopsy.

HIMARS-y zniszczyły 40 rosyjskich wagonów z amuniacją i sprzętem wojskowym

Zwierzęta te należą do grupy mięsożerców takich jak psy, koty, niedźwiedzie, foki i borsuki. Co ciekawe, były niezwykle różnorodne - ważyły od 9 do 320 kilogramów. Ostatnie z nich wymarły 7,5 miliona lat temu.